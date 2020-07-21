Bozcaada kontrollÃ¼ hareketlilikten memnun

Antik dÃ¶nemlerden bu yana pek Ã§ok medeniyetten izler taÅŸÄ±yan ada, tatillerini sakin bir ortamda geÃ§irmek isteyenlerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. "TÃ¼rkiye'nin kÃ¶yÃ¼ olmayan tek ilÃ§esi" unvanÄ±na sahip ada, tatilcilere su sÄ±caklÄ±klarÄ± ve tuz oranlarÄ± birbirinden farklÄ± onlarca koyda yÃ¼zme imkanÄ± sunuyor. Her yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren turizm faaliyetine baÅŸlayan iÅŸletmeciler, eylÃ¼l sonuna dek konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Adadaki konaklama tesisleri son yÄ±llarda ekim ve kasÄ±m aylarÄ±nÄ± da Ã¶nemli oranda dolulukla geÃ§iriyor. Corona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± ilÃ§ede bu sene turizm hareketliliÄŸi geÃ§ baÅŸlasa da iÅŸletmecilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Bozcaada Turizm Ä°ÅŸletmecileri DerneÄŸi (BOZTÄ°D) BaÅŸkanÄ± Erkan Yavuz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, adanÄ±n her yaz gelen mÃ¼davimlerinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AdayÄ± bilenlerin, salgÄ±nla ilgili tedbirlere de uyarak bu hareketlilikte yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yavuz, "Gelen rezervasyon telefonlarÄ±ndan temmuzun geri kalan gÃ¼nlerinin ve aÄŸustosun, herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§Ä±kmazsa, Ã¼lke Ã§apÄ±nda keyifli geÃ§eceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Ada genel olarak bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok hassastÄ±. BÃ¼tÃ¼n iÅŸletmeci arkadaÅŸlar hassastÄ±. Herkes genelgelerde, talimatlarda aÃ§Ä±klanan bÃ¼tÃ¼n kurallarÄ± yerine getirdi, bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemlerini aldÄ±. Tabii biz baÅŸka yerlere gittiÄŸimiz zaman da gÃ¶rÃ¼yoruz ama adadaki iÅŸletmeci arkadaÅŸlar bu konuda yeterince hassas. AlÄ±nan tedbirlerle yaÅŸanan hareketlilik tÃ¼m iÅŸletmeci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± memnun ediyor." diye konuÅŸtu.

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Turizm iÅŸletmecisi Oya TerzioÄŸlu da gecikmeli baÅŸlayan sezonun, yerinde ve kontrollÃ¼ Ã¶nlemler sayesinde memnun edici seviyede ilerlediÄŸini ifade etti. TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen salgÄ±nÄ±n, turizm sektÃ¶rÃ¼ne de darbe vurduÄŸunu ancak bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸanan hareketlilikle biraz olsun sona erdiÄŸini belirten TerzioÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°ÅŸletmelerimizi aÃ§abilecek miydik, sezonumuz olacak mÄ±, bundan emin deÄŸildik ama sonra iÅŸlerimizin baÅŸÄ±na geldiÄŸimizde fark ettik ki yerel yÃ¶netim olsun, hÃ¼kÃ¼met olsun, Ã§ok ciddi tedbirler alÄ±yor. Belediyemiz, KaymakamlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok ciddi tedbirlerini almÄ±ÅŸ durumda. Ä°ÅŸletmeler olarak biz de zaten misafirlerimizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tedbirlerimizi aldÄ±k. Hem Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za hem ailemize hem misafirlerimize karÅŸÄ± bu konuda Ã§ok ciddi sorumluluk hissediyoruz. BÃ¼tÃ¼n iÅŸletmelerin aynÄ± Ã¶zende olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼kÃ§e Bozcaada'da kendimi Ã§ok mutlu ve gÃ¼vende hissediyorum. Hal bÃ¶yle olunca kontrollÃ¼ bir hareketlilik sÃ¶z konusu. Bu da iÅŸletmeciler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok iyi durum. Bu sÃ¼reÃ§ bu ÅŸekilde akacak. Bu yazÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶yle geÃ§ireceÄŸiz."

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