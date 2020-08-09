09.08.2020 - 09:42 |
Brezilya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı yüz bini geçti
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 905 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 100 bin 477’ye, vaka sayısı da 49 bin 970 artarak 3 milyon 12 bin 412’ye yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 621 bin 731 vaka ve 25 bin 16 corona virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 94 bin 293 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.