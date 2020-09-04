Brunei Hakkında Bilgiler; Brunei Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Brunei bayrağının tabanı sarı renktir. Orta kısımda iki çapraz şeridin olduğu şerit ve orta kısımda ülkenin arması yer alır. Orta kısımdaki iki çapraz şerit, siyah ve beyaz renklidir. Siyah ve beyaz olan bu çizgi şeritler, ülkenin başbakanlarını temsil ediyor. Sarı renk ise Brunei sultanının simgesidir. Ortadaki hilal İslam'ı, hemen üzerinde buluna şemsiye monarşiyi ifade eder.

Brunei Nerede?



Brunei Barış Devleti, Borneo ismi verilen bir adada yer alan bir ülkedir. Ülkenin konumu ise Güneydoğu Asya bölümüdür. Ülke, adada bulunduğundan sadece Malezya ile komşudur. Pasifik Okyanusu ile çevrilidir.



Brunie Başkenti Neresi?



Brunei ülkesinin başkenti, tekstil, kereste ve mobilya üretiminde önemli merkez olan Bandar Seri Begawan'dır. Seria, Sandakan, Tutong, Sukang ise diğer önemli Brunei şehirleri arasında yer alırlar.



Brunei Nüfusu Ne Kadar?



Worldometers.info adresindeki tahmini nüfus verilerine göre 2020 yılında Brunei'de 437.432 kişi yaşıyor. Ülke nüfus sıralamasında ise dünya listesinde 175. sırada kendisine yer veriyor. Dünyanın en küçük ülkelerinden birisi olan Brunei'de nüfus artış hızı %0.97 şeklinde artmıştır.



Brunei'nin Resmi Dili Nedir?



İslami monarşiyle yönetilen Brunei ülkesinin resmi dili Malayca'dır. Ülkenin hemen her tarafında Malayca konuşuluyor. Bu dil haricinde İngilizce ve Çince yaygın şekilde konuşulan diller arasındadır. Ülkede İngilizce, eğitim alanında ders olarak aktarılır.



Brunei Para Birimi Nedir?



Brunei ülkesinin resmi olarak kullandığı para birimi Brunei Doları'dır. Merkez banka aracılığıyla basılıp dağıtımı yapılır. 1 Brunei Doları, 5.14 Türk Lirası ile eşdeğer konumdadır.



Brunei ve Türkiye Arasında Saat Farkı Ne Kadar?



Türkiye ile Brunei ülkeleri arasındaki saat farkı 5 saattir. Türkiye, Brunei ülkesinde 5 saat geridedir. Brunei'de saat 20:00 olduğunda, Türkiye'de saatler 15:00'ı gösterir.

Brunei Ekonomisi



Dünyada zengin ülkeler denilince akla gelen Brune'i, aynı zamanda en az gelişmiş ülkelerden birisidir. Ülkenin zengin olmasının ana kaynağı doğal gaz ve petroldür. Tarım ülke ekonomisindeki değeri gittikçe kaybetmektedir. Muz, ananas, tatlı patates, pirinç başlıca üretilen tarım ürünleridir. Ülkenin en büyük ticari ortağı Japonya, ardından ABD'dir.



Brunei İklimi



Tropikal iklim kuşağında yer alan Brunei'de hava nemli ve sıcaktır. Fakat gündüzle gece arasında sıcaklık farkları yüksektir. Günlük sıcaklıklar 24-30 derece ortalamasında değişebilir. Yıllık yağış miktarı ortalaması 3275 mm'ye ulaştığından, bol yağışlı olduğu söylenebilir. Kıyı kesimlerinde yağış ortalaması 5000 mm'ye kadar ulaşabilir.



Brunei'ye Ne Zaman Gidilir?



Ülkede yağışlar ve sıcaklıkların tam olarak ne zaman görüldüğü kesin değildir. Ancak ülkeye Şubat ile Ekim ayı arasında gidilmemesi tavsiye ediliyor. Yıllık sıcaklığın 25 derecenin altına düşmediği ülkede, yağışlar Mart ve Temmuz aylarında en az seviyeye düşer. Brunei'nin bol yağış alan ülke olması nedeniyle, gidiş için en uygun dönemin bu iki ay olduğu söylenebilir.



Brunei'de Sosyal Yaşam



Lüks ve şatafatın ülkesi olarak isimlendirilen Brunei'de özellikle sultan ve ailesi çok büyük harcamalar yaparak yaşamlarını sürdürürler. Ülke halkının büyük bölümü orta gelirlidir. Okuma oranlarının çok düşük olduğu ülkede, kültür ve sanatın gelişmedi söylenebilir. Halk arasında batıl inançlar yaygındır. Kadınların büyük çoğunluğu tesettürlüdür. Erkekler ise mutlaka namaz kılmak durumundadırlar. Ülke şeriat şekliyle yönetiliyor.