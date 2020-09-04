Bulgaristan Hakkında Bilgiler; Bulgaristan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bulgaristan Cumhuriyeti resmi bayrağı, 1991 yılında günümüz şekline getirilmiştir. Üç yatay şeritli bayrağın içerisinde yine üç renk bulunuyor. Üst şerit beyaz, orta şerit yeşil ve alt şerit kırmızıdır. Kırmızı renk, bağımsızlık için dökülmüş kanları, beyaz barış ve huzuru, yeşil doğayı temsil eder.



Bulgaristan Nerede?



Balkan yarımadasında yer alan Bulgaristan'ın batısında Sırbistan, kuzeyinde Romanya, güneyinde ise Türkiye bulunuyor. Doğu Avrupa'daki en yüksek noktaya sahip olan Bulgaristan'ın doğu tarafında Karadeniz yer alıyor.



Bulgaristan Nüfusu Ne Kadar?



Bulgaristan Cumhuriyeti nüfusu, 2020 worldometers.info adresinin verilerine göre 6.948.445 kişiden oluşur. Dünya nüfus sıralamasında 107. sırasında yer alan Bulgaristan'da yıllık nüfus değişimi -%0.74 olarak değişim göstermiştir.



Bulgaristan'ın Başkenti Neresidir?



Bulgaristan Cumhuriyeti başkenti, ülkenin aynı zamanda en kalabalık kenti olan Sofya şehridir. Mestanlı, Filibe, Kırcaali, Silistre, Varna, Plevne, Vidin ve Rusçuk Bulgaristan'ın önemli diğer şehirleri arasındadır.



Bulgaristan'ın Para Birimi Nedir?



Bulgaristan'ın resmi para birimi, Bulgar Levası'dır. Para birimi kodu BGN olan leva, Bulgaristan Merkez Bankası aracılığıyla basılıp, dağıtımı yapılır. 1 Bulgar Levası, 4.18 Türk Lirası ile eşdeğerdir. Bulgaristan Levası özellikle son dönemlerde önemli bir artış gösteren, dünyanın istikrarlı para birimleri arasında yer alır.



Bulgaristan'ın Resmi Dili Nedir?



Kiril alfabesi kullanılıp yazılan Bulgarca dili, ülkenin resmi dilidir. Ancak ülkenin tamamında bu dil kullanılsa da Rusça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca yaygın olarak konuşulan diller içerisindedir. İngilizce ve Fransızca öğrenimine önem veren Bulgarlar, Rusça dilini konuşabiliyorlar. Türkçe ise genellikle ülkedeki Türkler tarafından konuşulan dildir.



Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?



Bulgaristan ve Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır. Türkiye'de saat tam olarak neyde Bulgaristan'da da aynıdır.



Bulgaristan Ekonomisi



Hem Birinci Dünya Savaşı, hem İkinci Dünya Savaşına katılıp yenilen Bulgaristan'ın ekonomisi bu durumdan çok fazla etkilenmiştir. Komünist rejim yönetiminde biraz daha iyileşme gösteren Bulgaristan'ın ekonomisi, daha sonraları tekrar bozulma göstermiştir. Ancak 2007 yılında Avrupa Birliği'ne katılan Bulgaristan'da reformlar gerçekleştirilmiş ve ekonomik anlamda güç kazanılmıştır. Ekonomi gittikçe ilerleme kaydediyor.



Bulgaristan İklimi



Tipik kıtasal iklimin hakim olduğu Bulgaristan'da kışlar soğuk ve sert geçer. Kışın sıcaklığın -15 derecelere düştüğü ülkede, Aralık ile Ocak arası bazen haftalar boyunca 0 derecenin altında kalır. Bulgaristan'da yaz mevsimi ise oldukça sıcaktır. Termometreler genellikle yaz aylarında 30 derecenin üzerine çıkar. Kıtasal iklimin etkilerinin en çok görüldüğü taraf ise Tuna Nehri tarafıdır.



Bulgaristan'a Ne Zaman Gidilir?



Yaz mevsimi, Haziran'da başlayıp Ekim'e kadar devam eder. Turistler Bulgaristan'a genellikle bu dönemlerde gelirler. Bu yüzden yaz mevsiminde Bulgaristan'a gidilmesi önerilir. Kış ayları her ne kadar set geçse bile, özellikle kayak meraklıları için çok sayıda turistin akınına uğrar. Eğer kayakla ilginiz varsa, Bulgaristan ülkesine kış mevsimi uğrayabilirsiniz.



Bulgaristan'da Sosyal Yaşam



Avrupa'nın en ucuz ülkesi olan Bulgaristan'da yaşam koşulları birçok yerden çok daha iyidir. Asgari ücret 2350 lira olsa bile, ülkede ucuz yaşam koşulları bunun yeterli olmasını sağlıyor. Özellikle yaşamsal faaliyetlerin rahatça yapıldığı ülkede, günlük 15 Euro'dan başlıyor. 40'a yakın azınlığın olduğu ülke, öğrenciler ve işçiler için oldukça elverişli olarak kabul edilmektedir. Zengin ve fakir arası gelir farkı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden bile daha azdır.