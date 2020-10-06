MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
ABONE OL
06.10.2020 - 17:31 | | DHA

Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Suyu her geçen gün çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde, gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.

Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Son yıllarda bölgede görülen kuraklık nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, gün batımı saatlerinde sunduğu manzarayla görsel şölen oluşturuyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Halk Plajı ve Şeker Plajı sahillerine gidiyor. Güneşin dağların arkasından kaybolurken göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntü izleyenleri etkiliyor.

 Burdur Gölünde gün batımı güzelliği

Doktorlar ve hastane polisi darbedildi!İzmir Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde, 1'i kadın 2 doktor ile görevli polis memuruna saldıran 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kapalı Maraş nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? Kapalı Maraş yeniden açılıyor mu?

Kapalı Maraş nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? Kapalı Maraş yeniden açılıyor mu?

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Şoke eden ölümün ardından İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktı

Şoke eden ölümün ardından İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktı

Sıradaki Haber