Buz gibi suda kano keyfi

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Demre Belediyesi tarafÄ±ndan kano hizmeti ve kano turlarÄ± dÃ¼zenlenmeye baÅŸladÄ±. Kano turu Demre'nin ÅŸifalÄ± sularÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± DeÄŸirmen Kafe'de mevkisinden baÅŸlÄ±yor. 13 derecelik buz gibi akan soÄŸuk suyun iÃ§inden geÃ§en kanocular, Ã‡ayaÄŸzÄ± LimanÄ±'na ulaÅŸÄ±yor. Buradan Ã‡ayaÄŸzÄ± PlajÄ±'nÄ± paralel geÃ§erek, yine 12 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda suyu olan Karaemlik Ã‡ayÄ±'na ulaÅŸÄ±lÄ±yor. Karaemlik Ã‡ayÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir kilometrelik debisinde, doÄŸanÄ±n iÃ§inde yol alan kanocular, Ã§ayÄ±n bitimindeki Bizans Kilisesi'ne kadar gidiyor. Burada isteyenler kanodan inerek kiliseyi geziyor. Buradan dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§iliyor. Karaemlik Ã‡ayÄ±'nda buz gibi suda serinleniyor. AynÄ± gÃ¼zergÃ¢h izlenerek DeÄŸirmen Kafe'ye geri dÃ¶nÃ¼lÃ¼yor.

Tur iÃ§in iki kiÅŸilik kanolara 2 saat iÃ§in 30 lira, tek kiÅŸilik kanolara 20 lira Ã¼cret Ã¶deniyor. Ä°steyenler turu 2 saatte bitirebiliyor. Ä°steyenler de 4 saat boyunca yolculuk yapÄ±yor.

Kano turuna katÄ±lan Ã¶ÄŸretmen Fatma Kaplan, "MuhteÅŸem bir tur. Buz gibi suda yolculuk yapÄ±yorsunuz. Ä°ki Ã§ayda ve denizde caretta caretta kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±, Ã¶nÃ¼nÃ¼zden atlayan balÄ±klarÄ± gÃ¶rebiliyorsunuz. Buz gibi suda yÃ¼zerek, serinleyebiliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Demre'de yeni ve Ã§ok gÃ¼zel bir etkinlik" dedi.

Tura eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla katÄ±lan Muhammet Saran, "EÅŸim ve iki Ã§ocuÄŸumla Ã§ok eÄŸlendik. Tehlikesiz bir yolculuk. Tarihin, doÄŸanÄ±n arasÄ±ndan geÃ§iyorsunuz. Ã‡ok sayÄ±da caretta caretta gÃ¶rdÃ¼k" diye konuÅŸtu.

Demre Belediye BaÅŸkanÄ± Okan Kocakaya da "Her tarafÄ±mÄ±z deniz ve su ile dolu. Ama bundan yeteri kadar yararlanmÄ±yoruz. Sosyal bir aktivite olarak bu yÄ±l kano hizmeti vermeye baÅŸladÄ±k. Demreli hemÅŸehrilerimiz ve ilÃ§emize gelen konuklarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde farklÄ± etkinlikler dÃ¼zenlemeye devam edeceÄŸiz" dedi.

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