Buz tutan gölün üzerinde bisiklet sürdüler

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü, büyük bölümü donduktan sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Çıldır Kaymakamlığının projesiyle kışın özellikle atlı kızak turlarıyla turistleri cezbeden bölgede, buz üzerinde farklı etkinliklerin de yapılması için geçen yıl hayata geçirilen bisikletle gezi etkinliği bu sene de yapılıyor.

Kaymakamlık desteğinde temin ettikleri bisikletlere özel lastikler takan bölgedeki işletmeciler, kiralama usulüyle, yöreye gelen turistlere buz üzerinde pedal çevirme imkanı sunuyor.