Çad Hakkında Bilgiler; Çad Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Çad, 1959 yılında Fransa'ya bağlı özerk bölge iken kullanılan bayrak, bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılında göndere çekilip resmi bayrak ilan edilmiştir. Dikey şeritlerden oluşan Çad bayrağının, sağ şeridi kırmızı, orta kısmı sarı, sol kısmı ise mavi renk bulunur. Kırmızı renk ilerleme ve birliği, mavi renk umudu, sarı renk güneş ve çölleri simgeler.



Çad Nerededir?



Denize kıyısı bulunmayan Çad, Afrika'nın orta kısmında yer alıyor. Batısında, Kamerun, Nijer ve Nijerya, kuzey kısmında Libya, güney tarafında Orta Afrika Cumhuriyeti, doğu tarafta ise Sudan bulunur.



Çad Nüfusu Ne Kadar?



Çad'ın 2020 yılındaki worldometers.info verilerine göre nüfusu 16.425.864 kişidir. Bu tahmini verilere göre Çad, dünya nüfus sıralamasında 72. sırada yer alır. Ülkenin yıllık nüfus artış hızı %3 olarak devam etmektedir. Nüfus artış hızı, birçok ülkenin artış hızından daha yüksektir.



Çad'ın Başkenti Neresidir?



Çad ülkesi üniter devlet ve başkanlık sistemiyle yönetilir. Çad'ın başkenti ülkenin önemli şehirlerinden birisi olan Encemine kentidir. N Djamena, Sarh, Moundou, Abeche, Koumra ülkenin diğer önemli ve kalabalık şehirleri arasında yer alır.



Çad'ın Para Birimi Nedir?



Çad ülkesinde kullanılan para birimi bazı Afrika devletlerinde ortak olarak kullanılan Orta Afrika Frangı'dır. 1 Orta Afrika Frangı 0.012 Türk Lirası kadardır.



Çad'ın Resmi Dili Nedir?



Çad ülkesinin resmi olarak iki dili bulunur. Bunlar ülkenin sömürgelik döneminden kalan Fransızca ile Arapça dilidir. Bunların dışında ülkede yerel halkın konuştuğu birçok farklı dil olduğu söylenebilir.



Hausaca, Lingua dilleri Çad ülkesinde en fazla konuşulan yerel diller arasında bulunur. Çad ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Çad ile Türkiye arasında saat farkı 2 saattir. Türkiye, Çad ülkesinden 2 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 12:00 olduğunda, Çad'da saatler 10:00'ı gösterir.

Çad Ekonomisi



Denizle kıyısı olmayan Çad'ın ekonomisi, geçmiş yıllara göre ilerleme kaydetmektedir. Ülkeninekonomisinin büyük bölümü hayvancılık ve tarıma dayanır. Ülkedeki nüfusun çoğunluğu, geçimini hayvancılık ve tarımla sürdürür.



Uranyum, natron ve altın açısından zengin yer altı kaynakları bulunur. Ancak bunlardan yeterli seviyede istifade edilememektedir. Ortalama yaşam ömrünün dünya ortalamasına göre düşük olduğu ülkede, yaşam koşulları oldukça güç denilebilir.



Çad İklimi



Enlem farkı nedeniyle Çad ülkesinde farklı iklim tipleri görülebiliyor. Kuzey kısımda az yağışlı bir iklim tipi görülürken, güneyde tropikal iklim, orta kısımda ise yarı kurak bir iklim hakimdir. Tropikal iklimin görüldüğü alanlarda yıllık yağış ortalaması 800 ile 1200 mm arasındadır. Az yağışlı iklime sahip bölgede sıcaklık fazlayken, yarı kurak iklimde ise yağış az sıcaklık ortalamanın üzerine çıkar.



Çad'a Ne Zaman Gidilebilir?



Çad ülkesine seyahat gerçekleştirmek için en uygun dönem, kış mevsimidir. Bu dönemde, havalar yağışsız ve sıcak olur. Kasım ile Mayıs arası denilebilecek bu dönemde, sıcaklıklar ortalama 20 ile 25 derece arasında değişir. Çad'da yaz aylarının sıcaklık ortalaması ise 45 derece civarında seyreder.



Çad Sosyal Yaşam



Ortalama üzerindeki bir otelin ücreti günlük 100 dolar civarında olan ülkede, asgari ücret 200 dolar civarlarında seyrediyor. İnsanların işsizlikle mücadele ettiği ülkenin, büyük bölümü açlık ve sefalet içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İnternet erişiminin az olduğu, çatışmaların kalbi olan ülkede, insanlar ayrıca doğa olaylarıyla mücadele ediyorlar.