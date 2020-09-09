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09.09.2020 - 09:07 |

California'da yangınlar sürüyor

ABD'nin California eyaletindeki orman yangını, Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı. San Jose'den Las Vegas'a giden uçaktaki bir yolcu, yangının oluşturduğu mantara benzeyen dumanın fotoğrafını paylaştı.

California'da yangınlar sürüyor

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangın, Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayılmaya devam ediyor. California Valisi Gavin Newsom, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Californiya eyaletinin San Jose kentinden Nevada eyaletinin Las Vegas kentine giden bir uçakta bulunan yolcu, yangının oluşturduğu ve gökyüzüne yükselen mantar şeklindeki dumanın fotoğrafını paylaştı.

Californiada yangınlar sürüyor

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