Cezayir Hakkında Bilgiler; Cezayir Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Günümüzdeki Cezayir bayrağı, ilk defa 3 Temmuz 1962 yılında göndere çekilip kullanılmaya başlamıştır. Bayrak, iki eşit parçalı dikey şeritlerden oluşur. Bayrağın sağ kısmı beyaz renkliyken, sol kısım yeşil renktir.



Ortada ise kırmızı renkli bir hilal ile yıldız bulunur. Bayraktaki beyaz renk saflığı temsil ederken, yeşil renk ve iç kısımdaki hilal ve yıldız İslam'ı temsil eder. Hilal ve yıldızdaki kırmızı renk, bağımsızlık savaşında dökülmüş şehit kanlarını simgeler.

Cezayir Nerededir?



Cezayir, Afrika'nın kuzey kısmında yer alır. Tunus, Libya, Fas, Mali, Nijer ile sınır komşusudur. Batı Sahra ile komşuluğu olan ülkenin, aynı isimli şehri Akdeniz'in kıyısında yer alır.



Cezayir'in Nüfusu Ne Kadar?



Nüfus tahminlerinin yer aldığı worldometers.info adresinin verilerine göre Cezayir'in nüfusu 43.851.044'tür. Ülke, dünya nüfus listesinde kendisine 33. sırada yer bulur. Cezayir ülkesinin yıllık olarak nüfus değişimi %1.85 artış gösterir.



Cezayir'in Başkenti Neresi?



Cezayir ülkesinin başkenti, ülke ismiyle aynı olan Cezayir şehridir. Aynı zamanda en büyük kent özelliğini taşıyan Cezayir, ülkenin kalbi niteliğini taşıyor. Biskra, Barika, Adrar, Jijel, Mila, Vahran diğer önemli Cezayir şehirleri içerisinde yer alırlar.



Cezayir'in Para Birimi Nedir?



Cezayir'de kullanılmakta olan resmi para birimi Cezayir Dinarı'dır. DZD koduyla bilinen para birimi, son zamanlarda düşükte olsa gelişme kaydetmiştir. 1 Cezayir Dinarı, 0.054 Türk Lirası ile eşitliktedir.



Cezayir'in Resmi Dili Hangisi?



Cezayir'de resmi dil, halkın büyük çoğunluğunun konuştuğu Arapçadır. Sömürgelik döneminden kalma Fransızca dili, ülkede en fazla konuşulan 2. dildir. Bunların yanında, ülkenin belli kesimlerinde bazı yerel dillerin konuşulduğu söylenebilir. Yabancı dil olarak ise İngilizce eğitim içerisinde yer alır.



Cezayir ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?



Cezayir ile Türkiye arasındaki saat farkı 2 saattir. Türkiye Cezayir ülkesinden iki saat ileridedir. Türkiye'de saatler 15:00'ı gösterdiğinde, Cezayir ülkesinde 13:00 olur.



Cezayir Ekonomisi



Cezayir ekonomisi, hizmet, sanayi ve tarıma dayalıdır. Ülkede ekonominin temelleri büyük oranla hizmetlere bağlıdır. Bunun yanında, sanayi ekonomide ikinci sırada, tarım ise üçüncü sırada yer bulur. Şeker mamulleri, organik kimyasal ürünler, mineral yağlar, gübreler başlıca ihraç ürünleri arasında yer alırlar. Fransa, Çin, İspanya ve İtalya ile ticaret ortaklığı bulunur.



Cezayir İklimi



Çöl iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim ülkenin hakim iklim tipleri arasında yer alır. Kıyı bölgelerde Akdeniz iklimi hakimken (başkent tarafı), Sahra Çölü yakınlarında ise çöl iklimi hakimdir. Yazların kurak ve kışların ise soğuk geçtiği yayla kesimlerinde de daha çok karasal iklim tipi hakimdir.



Cezayir'e Ne Zaman Gidilmeli?



Cezayir ülkesine gitmek isteyenler için ilkbaharın sonu ile yazın başlangıç dilimi arasıdır. Bu dönemlerde hem yağışlar az hem kavurucu sıcaklıklar olmadığından, ideal dönem denilebilir. Eğer dağlık kısımlara gitmeyi düşünüyorsanız, ülkeye Aralık ile Mart ayları arasında gitmeniz doğru olabilir. Cezayir'e ne için ve nereye gidileceği, gidiş tarihlerini belirleyen faktörlerdir.



Cezayir'de Sosyal Yaşam



İnsanların misafirperver olduğu, hayatın uzuz olduğu Cezayir ülkesinde eğlence alanları oldukça azdır. İnsanlar genellikle ortalama bir gelirle yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Konaklamanın pahalı olduğu ülkede, diğer tüm yaşamsal faaliyetler oldukça ucuzdur. İnsanların yaşam standartları, her duruma rağmen yüksek olarak kabul edilir.