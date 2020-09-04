Cibuti Hakkında Bilgiler; Cibuti Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Cibuti bayrağı, 27 Haziran 1977 yılında Fransa'dan bağımsızlık alındıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak, mavi, yeşil, beyaz renklerden oluşur. Beyaz rengin orta kısmında kırmızı beş köşeli bir yıldız bulunur. Yeşil renk dünyayı ve ülkenin halkını, mavi denizi, beyaz barışı, yıldızın rengi kırmızı ise ülkedeki 5 bölgenin birliğini temsil eder.



Cibuti Nerededir?



Cibuti ülkesi, kuzeydoğu Afrika bölümünde yer alır. Umman Denizi'ne bağlı bulunan, Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyılarında bulunmaktadır. Ülke, Etiyopya, Eritre ve Somali ile sınır komşusudur. Cibuti, Büyük Rift Vadisi denilen alanın üzerinde bulunur.



Cibuti Nüfusu Ne Kadardır?



Cibuti'nin 2020 yılındaki worldometers.info verilerindeki nüfusu 988.000 kişidir. Tahmini verilere göre Cibuti, dünyadaki nüfus sıralaması içerisinde 160. sırada yer alır. Yıllık nüfus artışı ise %1.68 oranında gerçekleşmiştir.



Cibuti'nin Başkenti Neresidir?



Cibuti ülkesinin başkenti, kendisiyle aynı ismi taşıyan Cibuti şehridir. Başkent, ülkenin aynı zamanda en kalabalık yeridir. Obuk, Tadjourah, Loyada ülkenin diğer önemli şehirleri arasındadır. Ülkede nüfusun büyük kısmı, başkent Cibuti'de yaşar.



Cibuti'nin Para Birimi Nedir?



Cibuti'de kullanımda olan para birimi Cibuti Frangı'dır. Cibuti Merkez Bankası tarafından üretilip, dağıtımı yapılmaktadır. 1 Cibuti Frangı, 0,041 Türk Lirası'na denk geliyor.



Cibuti'nin Resmi Dili Hangisi?



Cibuti ülkesinde iki dil resmi olarak kabul edilir. Bunlar Arapça ile sömürge döneminden kalan NFransızcadır. Ülkede ayrıca Afar ve Somali dilleri yaygın olarak konuşulur. Bazı kesimlerde, çeşitli yerel dillerin konuşulduğu söylenebilir. Fransızca ve Arapça dilini halkın büyük kısmı konuşabilmektedir.



Cibuti ile Türkiye Arası Saat Farkı Ne Kadar?



Cibuti ile Türkiye arası saat farkı bulunmaz. Türkiye'de saatler kaçı gösteriyorsa, Cibuti ülkesinde de saat aynı olur.

Cibuti Ekonomisi



Cibuti ekonomisinin önemli bir kısmı hizmet faaliyetlerine dayanır. Bunun yanı sora yabancı ülkelerin üslerinin bulunduğu ülkenin konumu, ek gelir kaynaklarından birisidir. Cibuti'de tarım faaliyetleri, iklim sorunlarından dolayı, çok az yapılır.



Ülkenin gıda ihtiyacının büyük kısmı, ithal olarak alınır. Cibuti'de, kırsal bölge insanlarının geçim kaynağı ise genellikle hayvancılık üzerinde ilerler. Cibuti ekonomisi yavaş büyümekte olup, dönemsel krizler görülebiliyor.



Cibuti İklimi



Çevre denizlerine rağmen, klasik Afrika ülkelerinde görülen iklim hakimdir. Kurak ve sıcak iklimi olan ülkenin, yıllık sıcaklık ortalaması 32 derecedir. Bazı dönemlerde sıcaklıklar, 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Kıyılarda yıllık yağış ortalaması 130 mm civarındayken, dağlık alanlarda 500 mm'ye kadar çıkabiliyor.



Cibuti'ye Ne Zaman Gidilir?



Cibuti'de iki sıcak mevsim yaşanır. Haziran ile Ağustos ayları, ülkenin en sıcak olduğu dönemlerdir. Ekim ile Nisan arası ise biraz daha serin olup, rüzgarlı hava hakimdir. Eğer Cibuti'ye gitmek istiyorsanız, yapacağınız en doğru tercih, Kasım ve Nisan arası dönem olacaktır. Bu dönem, ülkenin en serin olduğu, sıcaklığın 25 derece civarında seyrettiği dönemdir.



Cibuti'de Sosyal Hayat 1888 yılında Fransızlar tarafından kurulan Cibuti ülkesinde, nüfusun büyük çoğunluğu başkentte yaşar. Kentsel alanda yaşayan nüfusun büyük bölümü hizmet sektöründe çalışır. Diğer kesimin geçim kaynakları ise ticarettir.



Cibuti'nin kırsal kesim halkı ise hayvancılık ile uğraşır. Tarım faaliyetlerinde bulunan kişiler, genellikle kendi geçimlerini sağlayabilmek için çalışırlar. Ülkede geçim sıkıntısı yaygın bir sorundur. En büyük problem ise ülkedeki altyapı yetersizlikleridir.