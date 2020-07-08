Çığşar Yaylası'nda, dağcılık kaya tırmanış eğitimi

İlçeye bağlı Çığşar Yaylası'ndaki kamp süresinde 55 gönüllüye, yaz dağcılık eğitimi konularından, çadır kurma ve kamp yaşamı, ekoloji ve çevre bilimi, kayada lider tırmanış organizasyonu, doğada yürüyüş tekniği uygulamalı şekilde anlatıldı. Eğitimin son gününde Delihöbek Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve ODAK Dağcılık Antrenörü Yücel Erdoğan, eğitimlerin belirli aralıklarla tüm gönüllülere verildiğini dile getirdi. Erdoğan, özellikle TDF'nin ulusal kapsamda temmuz ayında düzenleyeceği "Tek İp Boylu Dağcılık Eğitimine" yedi sporcularının katılacağını, burada uygulanan eğitimlerin, ön hazırlık olduğunu anlattı.

TDF'nin yıl boyunca belirli dönemlerde dağcılık eğitimi verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin yüz ölçümünün yarısı dağlık alan. Bu bağlamda insanlarımızın doğayı ve dağı, yaşamlarında olumlu yönde kullanmalarını ve korumalarını sağlamak adına dağcılık eğitimi alınmalıdır" diye konuştu.

Dağcılığın çok geniş bir ders içeriğinin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ekolojiden harita bilimine, klimatolojiden ilk yardıma, dağ hastalıklarından doğada arama kurtarmaya kadar daha birçok konu ve bilim unsuru dersler, dağcılılık eğitiminin bir parçası. O yüzden tüm insanımız bu eğitimleri almalıdır" dedi.