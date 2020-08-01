Ã‡Ã¶plerden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Akyaka Kanyonu turizme kazandÄ±rÄ±lÄ±yor

Akyaka ilÃ§esine baÄŸlÄ± Åžahnalar kÃ¶yÃ¼nden baÅŸlayÄ±p KayakÃ¶prÃ¼ kÃ¶yÃ¼nde sona eren yaklaÅŸÄ±k 10 kilometrelik kanyon iÃ§in kaymakamlÄ±kÃ§a hazÄ±rlatÄ±lan proje hayata geÃ§iriliyor. Ä°lk olarak kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla iÅŸ makineleri kullanÄ±larak Ã§Ã¶plerden temizlenen kanyonda vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¶lgeyi daha kolay ziyaret etmesi iÃ§in yol dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgedeki 10 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanda piknik alanlarÄ± ve sosyal donatÄ±lar oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klar da sÃ¼rÃ¼yor.

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YaklaÅŸÄ±k 100 kamyon Ã§Ã¶p Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

Akyaka KaymakamÄ± Nur SevinÃ§ Ã–zbek Ã‡akas, AA muhabirine, kanyonun turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±ya Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¶lgenin daha Ã¶nce Ã§Ã¶plÃ¼k olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡akas, "Ergine Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ olarak anÄ±lan kanyon, kaymakamlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 100 kamyon Ã§Ã¶p Ã§Ä±kartÄ±larak temizlendi. Yol dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanyonumuz yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzunluÄŸunda." dedi.

Ã‡akas, kanyonun turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ±yla birÃ§ok yerli ve yabancÄ± turistin gÃ¶zdesi haline geleceÄŸini belirterek, kanyon giriÅŸinde bulunan tarihi Åžahnalar KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KÃ¶prÃ¼ bittiÄŸinde seyir terasÄ± olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡akas, "Kanyonda, dere Ä±slahÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±larak yaklaÅŸÄ±k 10 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir alanda piknik alanÄ± ve sosyal donatÄ±lar oluÅŸturulacak. DoÄŸa sporlarÄ± rafting, trekking, ATV ve olta balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±labilmesi iÃ§in altyapÄ± ve dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

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"DoÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri iÃ§in uygun bir yer"

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bilim UzmanÄ± Mehmet Duman da Ã¼lkenin birÃ§ok yerinde birbirinden gÃ¼zel tabiat noktalarÄ±nÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret etti. Akyaka Kanyonu'nun bilinmeyen bir cazibe merkezi olduÄŸunu anlatan Duman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Ã–zellikle de dÃ¼nyada son zamanlarda yaygÄ±n olan doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri iÃ§in uygun bir yer. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarla gerÃ§ekten Ã§ok tetikleyici olacak. Kanyonun bulunduÄŸu nokta muazzam bir doÄŸaya sahip. DaÄŸlarla iÃ§ iÃ§e, etrafÄ±nda akan Ã§ay ve aynÄ± zamanda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin rahatlÄ±kla yapÄ±labileceÄŸi bir merkez. Alan gayet iyi ve insanlarÄ±n bu bÃ¶lgeyi tercih edebilirliÄŸi Ã§ok yÃ¼ksek. UlaÅŸÄ±labilirlik baÄŸlamÄ±nda da gÃ¼zel bir noktada."

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