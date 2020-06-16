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16.06.2020 - 08:06 |

Corona virüs Latin Amerika'da yayılıyor

Latin Amerika ülkeleri corona virüs salgını ile mücadele ediyor. Bu ülkelerden biri olan Kolombiya'da Covid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. 3 aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kolombiya'da normalleşme adımları da atılmaya başlandı.

Corona virüs Latin Amerika'da yayılıyor

Corona virüs dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1726'ya yükseldi. Yaklaşık üç aylık sokağa çıkma yasaklarının ardından başkent Bogota'da, salgın ile mücadele kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe önlemleri alınarak tekrar hizmete açıldı. Hayuelos alışveriş merkezine gelen ziyaretçilerin ateşleri ölçüldü.

Kolombiya'da bugüne kadar toplam 53 bin vaka tespit edilirken 1726 kişi de corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyorGökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu ve Begüm Akkaya hafta sonu doğumuna sayılı günler kalan Cansu Tosun'u ziyaret etti.
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