16.06.2020 - 08:06 |
Corona virüs Latin Amerika'da yayılıyor
Latin Amerika ülkeleri corona virüs salgını ile mücadele ediyor. Bu ülkelerden biri olan Kolombiya'da Covid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. 3 aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kolombiya'da normalleşme adımları da atılmaya başlandı.
Corona virüs dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1726'ya yükseldi. Yaklaşık üç aylık sokağa çıkma yasaklarının ardından başkent Bogota'da, salgın ile mücadele kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe önlemleri alınarak tekrar hizmete açıldı. Hayuelos alışveriş merkezine gelen ziyaretçilerin ateşleri ölçüldü.
Kolombiya'da bugüne kadar toplam 53 bin vaka tespit edilirken 1726 kişi de corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.