Corona virüs salgını Hong Kong'u etkilemeye devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ardından da kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını ülke ekonomilerine de büyük hasar vermeye devam ediyor. Salgın Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hıng Kong'ta da hem gündelik yaşamı hem de ekonomiyi etkilemiş durumda.

Covid-19'un Hong Kong turizmi üzerindeki negatif etkisi, satışlardaki azalma, işsizlik oranı ve ayrıca hükumet desteğinin olmaması nedeniyle şirketler ayakta durmakta güçlük çekiyor. Mağazaların büyük oranda kapalı olduğu Hong Kong'ta hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Bölgeye turistlerin de gelmemesi ekonomik krizi daha da derinleştirmiş durumda.