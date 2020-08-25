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25.08.2020 - 08:52 |

Corona virüs salgını Hong Kong'u etkilemeye devam ediyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında yeniden alınan kısıtlamalar karşısında ülke ekonomisi zarar gördü.

Corona virüs salgını Hong Kong'u etkilemeye devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ardından da kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını ülke ekonomilerine de büyük hasar vermeye devam ediyor. Salgın Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hıng Kong'ta da hem gündelik yaşamı hem de ekonomiyi etkilemiş durumda.

Corona virüs salgını Hong Kongu etkilemeye devam ediyor

Covid-19'un Hong Kong turizmi üzerindeki negatif etkisi, satışlardaki azalma, işsizlik oranı ve ayrıca hükumet desteğinin olmaması nedeniyle şirketler ayakta durmakta güçlük çekiyor. Mağazaların büyük oranda kapalı olduğu Hong Kong'ta hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Bölgeye turistlerin de gelmemesi ekonomik krizi daha da derinleştirmiş durumda.

Corona virüs salgını Hong Kongu etkilemeye devam ediyor

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