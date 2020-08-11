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11.08.2020 - 14:38 |

Corona virüs salgını karavanlara ilgiyi arttırdı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin çekme karavana ilgisi satışlarda gözle görülür artış yaşanmasına sebep oldu.

Corona virüs salgını karavanlara ilgiyi arttırdı

Doğayla iç içe bir yaşam sunmanın yanı sıra hem pratikliği hem de kullanıcılarına özgürce gezme imkanı tanıyan karavanlara covid-19 sürecinde talep arttı. Sektörde geçmiş yıllara oranla artış yaşanırken, Türkiye'de karavan üreten firmalar da yurt içinden gelen talepleri karşılıyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kullanıcılar, yaşam alanı genişiliği, belirli tonaj altının vergiden muaf tutulması ve ikinci bir araç almamak için çekme karavanı daha çok tercih ediyorlar.

Bir karavan firmasının Akdeniz bölge bayisi olan Tuğrul Selçik, Covid- 19 nedeniyle çekme karavana ve karavan turizmine ilginin arttığını söyledi.

Corona virüs salgını karavanlara ilgiyi arttırdı

İnsanların bu süreçte izole bir tatili seçtiklerine değinen Selçik, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardan bu yana Akdeniz Bölgesi'nde karavan satışı yapıyoruz. Kovid-19'dan sonra çekme karavan satışlarımız arttı. Doğaya kaçma, özgür yaşama ve izole hayat seçmelerinden dolayı insanlar karavanı tercih etmeye başladı. Otellerden biraz uzaklaşmak istiyorlar. Biz hem teknik hem de satış olarak vatandaşlara hizmetimizi sunuyoruz."

Selçik, son dönemde Türkiye'nin dört bir yanından karavan siparişi aldıklarını belirterek, "Geçmiş yıllara göre satışlarımız yüzde 50 civarında arttı. İç piyasada talep oldukça fazla. Talebe yetişemediğimiz dönem oluyor. Türkiye'de üretilen karavanlar artık dünyada biliniyor." diye konuştu.

 Corona virüs salgını karavanlara ilgiyi arttırdı

Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
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