Cunda Adası yeni bir plaja kavuştu

Ayvalık Belediyesi her bütçeden vatandaşın güvenle tatil yapabileceği yeni plajlar açmaya devam ediyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin denetiminde ve gözetiminde yeni plajlar açmaya, plajlara mavi bayraklar almaya devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Cunda Adası’nda arka denizde hizmete açılan yeni plaj daha ilk günden vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açılışı yapılan Cunda Arka Deniz Plajının, doğal güzelliği, kumu ve yeşil çevresi ile mavi bayrak almaya aday plajlar arasında yer aldığını belirten Başkan Ergin, “ Ayvalık turizmde Türkiye’nin markası ve bu nedenle çok büyük bir çekim alanı yaratıyor. Doğal güzellikleri, tabiat parkı, birbirinden güzel koyları, kumu, denizi ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Her yıl artan turizm potansiyeline biz de belediye olarak yeni plajlar, yeni işletmeler açarak destek olmaya, katkı koymaya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi amfi tiyatronun da bulunduğu Büyük Park’ta İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek olan, gün boyu kahvaltı servisinin de bulunduğu kafeteryanın açılışını gerçekleştirdi. Böylece Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen, otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı on altıya yükseldi.