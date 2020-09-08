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08.09.2020 - 11:39 | | İHA

Dağcıların yeni uğrak merkezi Göbel Termal Tesisleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Tesisleri, dağcıların uğrak mekanı oldu.

Dağcıların yeni uğrak merkezi Göbel Termal Tesisleri


Göbel Termal Tesislerinin uç kısmında yer alan zirve kayalıklarından hafta sonunda dağcılar tarafından 50 metrelik bir iniş yapıldı. İnişi Bursa Kanyon ekibi liderlerinden Serdar Kurtaran, Yılmaz Ergün Tavşanlı Alfa Forever Dağcılık Kulübünden Zafer Kahraman, Aziz Özer, Turan Demircan gerçekleştirdi.
Tavşanlılı dağcı Zafer Kahraman ve arkadaşları kayalık parkurunun civar bölgede emsali olmadığını ve mekanın tanıtılması halinde dağcılığa gönül vermiş ve dağ sporları ile uğraşan bütün sporcuların bundan sonra da uğrak yeri haline gelebileceğini söyledi.

 

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