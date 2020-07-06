Datça'da sezon hareketlendi

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve 2 kilometrelik kıyı şeridi ile tatilcilerin gözde mekanı olan Palamutbükü'ndeki plajlar hafta sonu olması nedeniyle dolup taştı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kurulan şezlong ve şemsiyelerde gölgelenen tatilciler, fırsat buldukça kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, bol bol yüzerek serinledi.





