Debisi dÃ¼ÅŸen MeriÃ§ Nehri martÄ±larÄ±n uÄŸrak mekanÄ± oldu

Â Bulgaristan'dan doÄŸan, TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±nda 200 kilometrelik doÄŸal sÄ±nÄ±r oluÅŸturan MeriÃ§ Nehri'nin debisi, bÃ¶lgedeki kuraklÄ±k ve tarÄ±msal sulamaya baÄŸlÄ± olarak dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â DSÄ° 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re nehrin debisi bugÃ¼n KiriÅŸhane istasyonunda 59 metrekÃ¼p olarak kaydedildi.

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Â Debisi dÃ¼ÅŸen nehrin yataÄŸÄ±nda oluÅŸan kum adacÄ±klarÄ±, yÃ¼zlerce martÄ±nÄ±n uÄŸrak mekanÄ± oldu.

Â MeriÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã§evresi ile BosnakÃ¶y'deki adacÄ±klara konan martÄ±lar, nehirde yiyecek ararken toplu haldeki uÃ§uÅŸlarÄ±yla da gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor.

Â MartÄ±larÄ±n toplu uÃ§uÅŸlarÄ± birÃ§ok fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.

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