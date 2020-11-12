12.11.2020 - 10:17 |
Demirci Dağı'nda sonbahar renkleri büyülüyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharla birlikte sararan ağaçlar güzel manzara oluşturdu. Demirci Dağı'nın özellikle Hışır, Günocak, Sarıçayır ve Akıncılar bölümündeki ağaçlar sarıya büründü. Bölgede yaygın olarak bulunan meşe ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.
Sonbahar renkleriyle görsel bir şölene dönüşen doğa, bu mevsim fotoğraf meraklılarına da ev sahipliği yapıyor. Gülfem Yılmaz, AA muhabirine, Demirci ormanlarının sonbaharın renklerini oldukça güzel yansıttığını belirterek, "Her yıl bu aylarda arkadaşlarımla birlikte fotoğraf çekmeye geliyoruz. Sonbaharın renkleri tüm görselliği ile çok güzel." dedi.
İstanbul Boğazı’nda skandal korona eğlencesi!İstanbul Boğazı’na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.