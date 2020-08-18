DeveÃ§ataÄŸÄ± GÃ¶leti kurudu

KÃ¶y MuhtarÄ± HÃ¼seyin AÅŸÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerde bilinÃ§siz sulama nedeniyle gÃ¶letteki suyun ciddi oranda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¶letten sulama yapan kÃ¶y sakinlerini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sulamanÄ±n sona erdirildiÄŸini belirten AÅŸÄ±k, gÃ¶letin son durumunun iÃ§ler acÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade etti.

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Suyun kullanÄ±lmamasÄ± iÃ§in kÃ¶y hoparlÃ¶rÃ¼nden anonslar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AÅŸÄ±k, "ArtÄ±k gÃ¶letimizde su, anca balÄ±klara kadar. VatandaÅŸ da haklÄ± ama biraz aÅŸÄ±rÄ± sulama olmuÅŸ. GÃ¶let ilk defa bu kadar azaldÄ±." dedi.

BalÄ±klarÄ±n oksijensiz kalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AÅŸÄ±k, gÃ¶letteki 14 su motorunun en kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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