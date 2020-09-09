MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Diyarbakır Surları'nda restorasyon başladı
ABONE OL
09.09.2020 - 08:34 |

Diyarbakır Surları'nda restorasyon başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır'ın tarihi surların üzerinde bulunan ve geçmişte savunma amaçlı kullanılan burçlarda 500 günde tamamlanması hedeflenen, 9 milyon 471 bin TL maliyetli restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasıyla kentin turizmine önemli katkıların sağlayacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, "Restorasyon çalışmalarımızda mevcut alanda bulunan taşlar kullanılmaktadır. Uzaydan bakınca Çin seddinden sonra görünen en büyük surlar Diyarbakır surlarıdır. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Diyarbakır'ın turizmine ve ekonomisine çok ciddi bir katkı vereceğini düşünüyoruz" dedi

Diyarbakır Surları'nda restorasyon başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan ve birçok medeniyetin izlerini üzerinde taşıyan Diyarbakır Surları'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Çevre uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ile 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların üzerinde o dönem inşa edilen ve savunma amaçlı kullanılan burçlarda yapılacak çalışmalarda yıkılma tehlikesi olan ve acil müdahale gerekenlere öncelik verilecek. Çalışmalarda, o dönem dairesel, dörtgen veya çokgen olarak inşa edilen burçların aslına uygun hale getirilmesi için yerinde temizlik aşamasında çıkarılan taşlar kullanılacak. 500 günde tamamlanması planlanan ve 9 milyon 471 bin TL maliyetli restorasyon çalışmasının yanı sıra, surlara yakın veya yapışık inşa edilen 41 gecekondunun kamulaştırılması yapıldı ve yıkımına başlanacak.

Diyarbakır Surlarında restorasyon başladı

 Restorasyon çalışmasının 5 kişilik bir kontrol heyeti ve Dicle Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerinin yer aldığı bilim kurulu üyelerince en ince detayına kadar takip edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, "500 gün sürmesini planladığımız Ben u Sen, Yedi Kardeş, Urfakapı, Nur Burcu restorasyonlarını yapıp çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. En ince detayına kadar dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Restorasyon çalışmalarımızda mevcut alanda bulunan taşlar kullanılmaktadır. Bu konuda çok hassas bir durumda işlemlerimiz devam etmektedir. Bu restorasyon, yaklaşık 9 milyon 471 bin TL maliyetle bugüne kadar yapılmış en büyük restorasyon çalışmalarımızdan bir tanesidir. Burçlarımızın tamamının restore edilmesi için proje çalışmalarımız devam etmektedir. Bu iş için yaklaşık 250 milyon TL'lik bir maliyet ön görülmektedir. Özellikle proje çalışmalarında mevcut surların aslına uygun hale getirilmesi için yerinde temizlik aşamasında çıkarılan taşlar kullanılmaktadır. Bu konuya özellikle dikkat etmekteyiz" diye konuştu.

Diyarbakır Surlarında restorasyon başladı

    Polis merkezinde rüşvet pazarlığı!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Büyükçekmece polis merkezine geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği baskında iki polis memurunun bir vatandaşla yaptığı rüşvet pazarlığının görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D’den Emrullah Erdinç’in ulaştığı görüntülere göre, iki polis memuru, denetimler sırasında yakalattığı silah süngüsü ile ilgili bir vatandaşla bin TL karşılığında dosyayı kapatmak için anlaştı. Ancak polislerin anlaştığı vatandaş, emniyete ve savcılığa giderek rüşvet pazarlığını anlatıp suç duyurusunda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her satırı iğrenç! İstismarcı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban aileyi suçladı...

    Her satırı iğrenç! İstismarcı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban aileyi suçladı...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı

    Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı

    Sıradaki Haber