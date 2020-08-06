DJ Ali Taş ile 90'lar partisi

90'lı yıllarda Türk müziğine damga vurmuş Tarkan, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Levent Yüksel, Barış Manço, Burak Kut, Fatih Erkoç, Athena gibi birçok sanatçının hit şarkısını yepyeni düzenlemeler ile dinleyici ile buluşturan Ali Taş, pademi döneminde ara verdiği performanslarına 7 Ağustos Cuma günü Aquaflorya Hayal Kahvesi Amfi Tiyatro'da vereceği konser ile devam edecek.