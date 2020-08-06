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06.08.2020 - 16:06 |

DJ Ali Taş ile 90'lar partisi

Sahnede DJ'lik yaparken bir yandan da elektro gitar, ud, bateri, bas gitar, keytar, darbuka performansları ile müziğini zenginleştiren Ali Taş, dinleyicileri bu farklı DJ şovu ile adeta 90'lara ışınlıyor.

DJ Ali Taş ile 90'lar partisi

90'lı yıllarda Türk müziğine damga vurmuş Tarkan, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Levent Yüksel, Barış Manço, Burak Kut, Fatih Erkoç, Athena gibi birçok sanatçının hit şarkısını yepyeni düzenlemeler ile dinleyici ile buluşturan Ali Taş, pademi döneminde ara verdiği performanslarına 7 Ağustos Cuma günü Aquaflorya Hayal Kahvesi Amfi Tiyatro'da vereceği konser ile devam edecek.

Balkondan atladı, kaldıra konulan yatağa düştüBursa’da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, binanın 2’nci katındaki balkondan atladı. Kadın, vatandaşların yere koyduğu yataklar sayesinde hafif yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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