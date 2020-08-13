DoÄŸa tutkunlarÄ±nÄ±n uÄŸrak adresi: KepÄ±r GÃ¶lÃ¼

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Â Munzur Vadisi Milli ParkÄ±, Munzur GÃ¶zeleri, Mercan Vadisi, KÄ±rkmerdiven Åželaleleri, Harami Deresi ve KatÄ±r GÃ¶lleri'nin bulunduÄŸu 1500 rakÄ±mlÄ± OvacÄ±k ilÃ§esi, bakir doÄŸasÄ±, yaban hayatÄ±, endemik tÃ¼rleri ve yemyeÅŸil yaylalarÄ±yla ziyaretÃ§ilerini cezbediyor.

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Ä°lÃ§edeki Munzur DaÄŸlarÄ±'nda bulunan KepÄ±r GÃ¶lÃ¼ ve Ã§evresi de Ã¶zellikle ilkbahar ve yaz aylarÄ±nda Ã§evresindeki yemyeÅŸil Ã§ayÄ±rlarla ve masmavi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle Ã§evre il ve ilÃ§elerden Tunceli'ye gelen doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bÃ¶lgeye Ã§ekiyor.



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GÃ¶zeler kÃ¶yÃ¼ne 30 kilometre uzaklÄ±kta yer alan ve eÅŸsiz doÄŸasÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan KepÄ±r GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¼zelliÄŸini gÃ¶rmek isteyenler, gÃ¼nibirlik turlar ile ya da kamp kurmak Ã¼zere Munzur DaÄŸlarÄ± arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 saatlik zorlu ve yorucu bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyor.



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Tertemiz sularÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± derelerin, rengarenk aÃ§an Ã§iÃ§eklerin ve yeÅŸilin onlarca tonuna bÃ¼rÃ¼nen Ã§ayÄ±rlarÄ±n bulunduÄŸu KepÄ±r YaylasÄ±'ndaki buzul gÃ¶le ulaÅŸan doÄŸaseverler, burada bol bol fotoÄŸraf Ã§ekip piknik yaparak doÄŸayla iÃ§ iÃ§e vakit geÃ§iriyor.

Â YaylacÄ±lara ait koyun ve at sÃ¼rÃ¼lerinin de bazen KepÄ±r GÃ¶lÃ¼ Ã§evresinde yetiÅŸen Ã§ayÄ±rlarda otlarken suya yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ seyrine doyumsuz gÃ¼zellikler sunuyor.

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