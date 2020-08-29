DoÄŸu Akdeniz'de sÄ±cak hava bunaltÄ±yor

Â TÃ¼rkiye'nin en sÄ±cak kentlerinden Adana'da termometreler 42 dereceyi gÃ¶sterdi.

Â DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar, sÄ±caktan etkilenmemek iÃ§in gÃ¶lge yerlerde durmayÄ± tercih ederken, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gÃ¼neÅŸten korunmak iÃ§in ÅŸapka ya da ÅŸemsiye kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Â Â Mersin

Â DoÄŸu Akdeniz'in Ã¶nemli turizm merkezlerinden Mersin'de sÄ±caktan bunalan vatandaÅŸlar, plajlarÄ± doldurdu.

Â Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 34, hissedilen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da 40 dereceyi bulduÄŸu kentte, Ã¶zellikle UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde yer alan KÄ±zkalesi plajÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±.

Â Hafta sonunu fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar plajlarda hem gÃ¼neÅŸlendi hem de denize girerek serinledi.

Â Â Hatay

Â Hatay'Ä±n Ä°skenderun, Antakya ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§elerinde de sÄ±cak hava ve nem nedeniyle cadde ile sokaklar boÅŸ kaldÄ±.

Â Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 37 dereceye kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kentte, bazÄ± vatandaÅŸlar denize, bazÄ±larÄ± da yaylalara akÄ±n etti.

Â Åžehir merkezinde kalanlarÄ±n ise aÄŸaÃ§ gÃ¶lgelerinde serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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