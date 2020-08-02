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02.08.2020 - 08:45 |

Dünya mirası Nemrut'ta bayram yoğunluğu

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Dünya mirası Nemrut'ta bayram yoğunluğu

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda, bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünya mirası Nemrutta bayram yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında, ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek maskeli şekilde ağırlandığı Nemrut Dağı, konuklarına muhteşem manzara eşliğinde güneşin en güzel doğup batığı anları yaşatıyor.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği Görevlisi Bilal Mente, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan Nemrut Dağı'nın şu an ise bayram tatili dolayısıyla yoğun olduğunu söyledi.

Dünya mirası Nemrutta bayram yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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