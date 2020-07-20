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20.07.2020 - 07:23 |

Dünya mirası Safranbolu'ya ziyaretçi akını

Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip corona virüs sürecinde yeni normalleşme dönemine girilmesiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dünya mirası Safranbolu'ya ziyaretçi akını

Ülkenin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin bulunduğu tarihi ilçe, yeni normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran ilçe, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin adeta akınına uğradı.

Dünya mirası Safranboluya ziyaretçi akını

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezona hızlı girildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin titizlikle uygulandığını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor. Bunun yanında yabancı turistlerimiz de gelmeye başladı. Misafirlerimizi titizlikle ağırlıyoruz. Sıcak havaya rağmen bu hafta sonuda tarihi ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu." diye konuştu. Ziyaretçi sayısının artacağına inandığını belirten Fatih Ürkmezer, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi beklediklerini de dile getirdi.

 Dünya mirası Safranboluya ziyaretçi akını

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