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08.06.2020 - 14:18 |

Endonezya normalleşme sürecine hazırlanıyor

Uzak Doğu ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, corona virüs salgını boyunca büyük kapsamlı sosyal sınırlandırmanın Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına rağmen vatandaşlar bugünden itibaren çalışmaya başladı. Dün, ülkede salgındaki en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Endonezya normalleşme sürecine hazırlanıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 993 artarak 30 bin 514'e yükseldiğini açıkladı. Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 31 artışla 1801'e, iyileşenlerin sayısının da 464 artışla 9 bin 907'ye çıktığı bilgisini paylaştı. Bu arada başkent Cakarta dahil birçok bölgede tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. Hükümet, planlanan kademeli geçişlerle ağustos başında, ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesini bekliyor.

Tramvayda ilginç görüntü! Zumba yaptıİstanbul'da Emine Ercandoğdu isimli kadın boş bulduğu tramvayda zumba yaptı. Genç kadının müzik eşliğinde tramvayda dans ettiği o anlar kameraya yansıdı.
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