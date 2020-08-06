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06.08.2020 - 09:09 |

Erciyes'e tırmanış yaz boyunca da devam edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışlarıyla yaz sezonu boyunca dağcıları ağırlayacak.

Erciyes'e tırmanış yaz boyunca da devam edecek

Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim dağ sporlarının yapılabildiği bir merkez olarak ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından her yıl yapılan zirve tırmanışları bu yıl da yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yaştan doğaseverlerin etkinliğe katılabileceğini dile getirerek, "Kayserimizin incisi Erciyeste yaz aylarında birçok spor aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Zirve tırmanışları da bu etkinliklerimizin başında geliyor.  Şehir hayatından kaçıp doğaya saklanmak ve izole olmak isteyenlerin keyifle katılabileceği bir etkinlik. Doğayla buluşmak hem sağlık açısından, hem de şehrin kalabalığından uzaklaşmak yönünden çok önemli. Zirve tırmanışları da Erciyes A.Ş.mizin  profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülüyor. Dağcılarımız 2 bin 800 metredeki Dağ Evinde kalıyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyesin zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor. Zirve tırmanışı yapmak isteyenler rezervasyon yaptırmaları yeterli olacaktır dedi.

Erciyese tırmanış yaz boyunca da devam edecek

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