Ermenistan Hakkında Bilgiler; Ermenistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

24 Ağustos 1990 yılında kabul edilen ancak 2006 yılından sonra kabul edilen Ermenistan bayrağı, üç renklidir. Yatay olarak sıralanan şeritlerin en üstünde kırmızı renk, ortada mavi ve alt kısımda altın sarısı rengi vardır. Bayraktaki mavi halkın barışçıl gökyüzü altında yaşaması, kırmızı renk halkın hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi, turuncu halkın yaratıcılığını temsil eder.

Ermenistan Nerededir?

Kafkasya'nın güney kısmında yer alan Ermenistan'ın doğusunda Dağlı Karabağ Cumhuriyeti ile Azerbaycan, kuzeyinde Gürcistan, batısında Türkiye, güney kısmında İran bulunuyor. Ülkenin denizle kıyısı bulunmuyor.

Ermenistan'ın Nüfusu Ne Kadar?

Ermenistan'ın 2020 yılındaki wolrdometers.info adresinin tahmini nüfusu 2.963.243 kişiden meydana geliyor. Dünya nüfus sıralamasında 137. basamakta yer alan Ermenistan'ın nüfus artış hızı, yıllık olarak %0.19 değerinde artış göstermiştir.

Ermenistan'ın Başkenti Neresi?

Güney Kafkasya bölgesinde yer alan Ermenistan 11 bölge ve 915 topluluğa ayrılıyor. Başkenti ve aynı zaman en büyük şehri Erivan'dır. Vanadzor, Gümrü, Kapan, Abovyan, Hrazdan, Gavar ülkenin diğer önemli şehirleri arasında yer alırlar.

Ermenistan'ın Para Birimi Hangisidir?

Ermenistan'ın resmi para birimi Ermenistan Dramı ismiyle anılır. Dram kelimesi, Ermenice dilinde 'para' anlamına gelir. 1 Ermenistan Dramı, 0.014 Türk Lirası'dır. Ermenistan Dramı uluslararası alanda AMD koduyla bilinir.

Ermenistan'ın Resmi Dili Nedir?

Ermenistan'da resmi olarak kabul edilen dil Ermenicedir. Ülkede İngilizce ve Rusça dilleri çok yaygın şekilde konuşulur. Ancak siyasi nedenlerden ötürü, Türkçe ve Azerice dilleri konuşulduğu zaman, yerli halkın tepkisi görülebilir.

Ermenistan ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?

Ermenistan ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saattir. Ermenistan, Türkiye'den 1 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 15:00 olduğunda, Ermenistan'da 16:00 olur.

Ermenistan Ekonomisi

Ermenistan ekonomisi, yurt dışında yaşayan Ermenilerin ekonomik desteğine ve diğer yatırımlara dayanıyor. Günümüzde sanayiye dayalı ekonomisinin olduğunu söylemek mümkün. Elektronik, kimyasal, işlenmiş gıda ekonomi üretim alanları içerisinde yer alıyor. Ülke ekonomisi yapılan bazı atılımlarla ilerleme kat etmiştir.

Ermenistan İklimi

Ermenistan'ın denize kıyısı olmaması nedeniyle görülen iklim, karasaldır. Yaz mevsiminin başından, Eylül ayının orta kısmında kadar hava oldukça kurak ve sıcak geçer. Nem oranının düşük olduğu söylenebilir.

Ermenistan'da sonbahar çok uzun sürerken, ilkbahar daha kısa sürebiliyor. Ülkede kış ayları çok soğuk ve sert geçer. Yağmur ve karın yoğun şekilde görüldüğü kış mevsiminde sıcaklıklar -10 derece ortalamasında seyretmektedir.

Ermenistan'a Ne Zaman Gidilebilir?

Ermenistan ülkesine gitmek için en uygun zaman yaz mevsimidir. Bu dönemde yağışlar dindiği gibi iklim normal seyrine döner. Fakat yaz mevsiminde sıcaklıklar ortalama 40 derece civarında olur. Kış aylarının soğuk ve karlı olması, sonbahar ile ilkbaharın yağmurlu geçmesi, ülkeye gitmek için en uygun mevsimin yaz olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir seyahat için bu dönemde gidilmesi tavsiye ediliyor.

Ermenistan'da Sosyal Yaşam

Mağazalar ve restoranlar her gün açık olduğundan, insanların genel yaşamları bu çevre üzerinde şekilleniyor. Halka açık alanda sigara içmek yasak olduğu gibi erkeklerle kadınlar birbirleriyle el sıkışmaz.

Siyasi anlamda meselelerin pek konuşulmak istenmediği ülkede, sosyal yaşam geçim üzerine kuruludur. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek adına sürekli uğraşma durumunda kalırlar.