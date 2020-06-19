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19.06.2020 - 09:20 | | İHA

Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyündeki gölde 2006 yılında tespit edilen "yüzen adalar", doğa tutkunu ve fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor. Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Satmaya kıyamadığı baba yadigari otomobili çatıya çıkardıRize'de, inşaat ustası Bülent Çepli, satmaya gönlü razı gelmediği baba yadigarı 1975 model otomobili, vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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