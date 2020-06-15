15.06.2020 - 10:22 | | AA
Esence Dağı haziranda beyaza büründü
Erzincan'daki Esence Dağı'nda, karın yağmasıyla güzel bir görüntü oluştu.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Üzümlü ilçesinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın haziran ayında beyaza bürünmesi görenleri şaşırttı.
Muğla'nın goğal akvaryumu 'Kadın Azmağı'nda tekne turuMuğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi?ndeki 'Kadın Azmağı', su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli turistlerin akın ettiği Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta, kişi başı 15 liradan tekne turu yapılıyor.