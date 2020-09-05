Estonya Hakkında Bilgiler; Estonya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tam adı Estonya Cumhuriyeti olan ülke Çarlık Rusya'nın yıkılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin bayrağı yatay ve eşit üç kısımdan meydana gelmektedir. Ayrıca kısımlar yukarıdan aşağıya doğru mavi, siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Estonya ülkesi toplam 30 şehirden oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ise Tallinn'dir.

Estonya Nerededir?

Estonya Cumhuriyeti Baltık Devletidir. Konum olarak Kuzey Avrupa'da yer almaktadır. Sovyetler Birliğinden ayrılan ülkeler arasında birinci sıradadır. Avrupa ülkeleri arasında seyrek nüfusa sahip bir ülkedir. Başkenti Tallinn olan Estonya'nın komşuları Rusya ve Letonya'dır. Estonya'nın kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda ise Baltık denizi bulunmaktadır. Baltık ülkelerinden olmasından dolayı iklimi Baltık Denizinden etkilenmiştir. Kış mevsimleri ülkede uzun sürer.

Estonya Nüfusu Ne Kadar?

Estonya Kuzey Avrupa'da bulunan Baltık Devletlerinden birisidir. Estonya toprakları ana kara ve Baltık Denizindeki 2,222 adadan oluşur. Ülke içerisinde nemli bir karasal iklim hakimdir. Burada MÖ 6500 yıllarında ilk insanların bulunduğu bilinmektedir. Ülke Alman, Danimarka, İsveç ve Rus egemenliği altında yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülke içerisinde milli bir uyanış başlamıştır. 24 Şubat 1918 günü Rusya ülkesinden bağımsızlığını kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşında ise Estonya Sovyet Birliği tarafından işgal edilmiştir. Bir yıl sonra ise Almanya'nın Nazi işgaline uğramıştır.

Estonya ülkesi 1944 yılında Sovyet Birliğine bağlanmıştır. Tam bağımsızlığını ise 20 Ağustos 1991 yılında kazanmıştır. Günümüzde Estonya nüfusu ise 1.3 milyon nüfusa sahiptir. Avrupa'da en az nüfusa sahip ülkelerden birisidir.

Estonya'nın Başkenti Neresidir?

Estonya ülkesinin başkenti Tallinn'dir. Tallinn şehri Helsinki'nin 80 kilometre güneyinde yer almaktadır. Başkentin ismi Talin'in kökeni ise Danimarkalıların kenti ve çiftçi kentinden gelmektedir. Estonya ülkesi tam olarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Tallinn ülkenin resmi olarak başkenti olmuştur. Tallinn şehrinin kendine özgü renkli sokakları bulunmaktadır. Avrupa'da bulunan başkentler arasında en önemli başkentlerden birisidir.

Tallinn şehri üç bölümden oluşmaktadır. Bunlardan biri Katedral Tepesidir. Tallinn tarihinde merkezi otoritenin kurulduğu bir yerdir. Önceki dönemlerde piskopos yönetiminde bulunmuştur. Daha sonra soylular tarafından yönetilmiş ve son olarak günümüzde Estonya Meclisinin bulunduğu yer olarak bilinmektedir.

İkinci bölümü ise Eski kasaba adı verilen yerdir. Burası eski dönemlerde Estonya halkının yaşadığı yerdir. Son olarak üçüncü bölüm ise kırsal alandır. Burası ise Eski kasabanın güneyinde yer alan çiftçilerin yaşadığı yer olarak bilinmektedir.

Estonya'nın Para Birimi

Estonya bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte 2011 yılına kadar para birimi Estonya kronu kullanmıştır. Fakat ülke 2002 yılında Avrupa Birliğine katılmıştır. Avrupa Birliğine girmesi ile birlikte para birimi olan kron kalkmıştır. Bu tarihten itibaren ülkede para birimi olarak Euro kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise hala para birimi Euro olmaktadır.

Estonya'nın Resmi Dili

Estonya ülkesinin resmi dili Estonca'dır. Estonca dili Ural Altay dil alfabesindeki Ural koluna bağlı olup Fin-Ugor dilleri grubuna bağlıdır. Finlandiya Körfezinin diğer tarafında ise konuşulan Fince ile çok yakın bir bağı bulunur. Ayrıca Estonya'da Sovyet Dönemi zamanında Rusça zorunlu olduğu şiçin halk hala yaygın olarak Rusça dilini de konuşmaktadır. Estonya ülkesinde konuşulan diller ise İngilizce, Fince, Almanca ve İsveççedir.

Estonya ile Türkiye Arasındaki Saat farkı Nedir?

Kış saati uygulamasına göre Estonya ile Türkiye arasında 1 saat fark bulunmaktadır. Estonya Türkiye'den 1 saat geridedir. Yaz saati uygulamasında ise iki ülke arasında saat farklı bulunmamaktadır.