Esvatini Hakkında Bilgiler; Esvatini Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Esvati’nin eski adı Swaziland’tr. Ülkeyi simgeleyen bayrak beş şeritten oluşuyor. Yatay olan bu şeritler mavi, sarı, kırmızı, sarı ve mavi şeklinde diziliyor. Mavi renk barışı, sarı ülkenin yer altı zenginliğini, kırmızı da geçmiş savaşları simgeliyor. Kalkan ise ülkeyi yöneten Emasotsha rejiminin sembolüdür.

Esvatini Nerededir?

Esvatini, Afrika kıtasında bulunuyor. Kıtanın alt tarafında ve güneyinde bulunuyor. Denize kıyısı olmayan ülkenin kuzeydoğusunda Mozambik, kuzey, batı ve güneyinde Güney Afrika ülkeleri bulunuyor.

Esvatini, 17.364 km2 yüzölçümüyle Afrika’nın küçük ikinci ülkesidir. Esvatini krallıkla yönetilen az sayıda kalmış birkaç ülkeden biridir. Ülke monarşiyle yönetiliyor ve ülkenin başında 1986’dan beri Kral 3. Mswati yönetiyor. Mswati, ülkenin 50. kuruluş yıldönümünde Swaziland olan ülkenin adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdi.

Esvatini; Hhohho, Lubombo, Manzini ve Shiselweni olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Lubombo ülkenin kraliyet ve yasama başkentidir. Manzini bölgesinde bulunan Manzini şehri ülkenin en büyük şehridir.

Ülkenin en uzun nehri Büyük Usutu Nehri olarak da bilinen Lusutfu nehridir. Ülkenin en yüksek noktası da 1.862 metre ile Drakensberg sıradağlarının bir parçası olan Emlembe dağıdır.

Esvatini’de doğal yaşam alanları en çok ziyaret edilen bölgelerdir. Bunların başında; Ezulwini vadisindeki Mlilwane Vahşi Yaşam Koruma Alanı en sık ziyaret edilen bölgedir. Usushwana Nehri boyunca yer alan Mantenga Doğa Koruma Alanı ve Swazi Kültür Köyü de ilgi gören bölgelerden biridir. Mantenga şelaleleri, doğa macerası, Afrika kültürü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Esvatini Nüfusu Ne Kadardır?

Esvatini’nin nüfusu 1.148.130 kişidir. Nüfusun %97’si Svazi, %3’ü Avrupa ve Asya kökenlidir. Ülke genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %58’i 15-64 yaş grubunda, %38’i ise 0-14 aralığındadır. Ayrıca nüfusun %49’u erkek, %51’i de kadından oluşuyor.

Esvatini Başkenti Neresidir?

Esvatini’nin başkenti Mbabane şehridir. Hhohho bölgesinde yer alan şehir Mdimba dağları ve Polinjane nehri çevresinde kurulmuştur. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sınırında olup, Ngwenya Oshoek sınır kapısı bu kenttedir. Ülkenin en gelişmiş şehridir. Nüfusu 95 bindir.

Şehirde havaalanı bulunmuyor. Bu şehre havayoluyla gelmek isteyenler için en yakın havaalanı Manzini kentinde bulunuyor. Manzini’deki Mataspha Havaalanına Güney Afrika Havayolları Johannesburg OR Tambo havaalanından buraya seferler düzenleniyor. Ayrıca Johannesburg Havaalanından günde iki otobüs,

Nelspruit Kruger Havaalanı’ndan ise sadece hafta sonları Mbabane’ye otobüs seferleri düzenleniyor

Şehirde bulunan Indingilizi Gallery gezilecek yerler arasındadır. Bu sanat galerisinde; heykel, resim, kumaş boyama batik, moher, etnik takılar ve çanak çömlekten yapılmış Swazi sanatı eserleri sergileniyor.

Esvatini Para Birimi Nedir?

Esvatini’nin para birimi Lilangeni’dir. Ülke, para birimlerini Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) para birimi olan Rand’a sabitlemişlerdir. Buna göre 1 Lilangeni ve Rand 0,42 Türk Lirasına eşittir.

Esvatini Resmi Dili Nedir?

Esvatini’nin resmi dili Swati olup, ikinci resmi dili İngilizcedir. Nüfusun %97’isi Svazi olduğu için Nguni dilinin bir kolu olan Swati dili ağırlıklı olarak konuşuluyor. Bu dille birlikte azınlıkta kalsa da Tsongaca ve Zuluca dillerini konuşan bölgeler bulunuyor. Ülkede eğitim dili olarak İngilizce kullanılıyor.

Esvatini ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Esvatini ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Esvatini ile Türkiye arasındaki saat farkı “-1”’dir. Buna göre Esvatini de saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 02.00’dır.