Fas Hakkında Bilgiler; Fas Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Günümüzdeki Fas bayrağı, 17 Kasım 1915 yılında kullanılmaya başlandı. Bayrağın zemini kırmızı renklidir. Ortadaki yeşil renkteki yıldız, Süleyman'ın mührüdür. Kırmızı renk, Fas hanedanlığının rengi olarak kabul edilmiştir. Bayrakta bulunan mühür, ulus ile Allah arasında bağlantı anlamına gelir.

Fas Nerede?

Fas Krallığı, Afrika'nın kuzeybatısında, en uç kısımda yer alır. Kuzeyinde, Akdeniz ve Cebelitarık boğazı bulunur. Güney kısmında Moritanya, doğusunda Cezayir, batısında ise Atlas Okyanusu bulunur. Fas aynı zamanda Atlas Okyanusundan başlayan ve Akdeniz'de son bulan sahil şeridiyle ünlüdür.

Fas'ın Nüfusu Ne Kadardır?

2020 yılında Fas ülkesinin worldometers.info adresinin tahminine göre nüfusu 36.910.560 kişiden meydana gelir. Dünya nüfus sıralamasında 40. sırada yer alır. Fas'ın yıllık nüfus değişimi %1.20 değerinde artış göstermiştir.

Fas'ın Başkenti Neresi?

Fas'ın başkenti, ülkenin tarihi şehirlerinden olan ve turist çeken yerleri arasında bulunan Rabat'tır. Fas'ın en büyük ve en çok tanınan şehri ise Kazablanka'dır. Marakeş, Fez, Essaovira, Tangier ve Muhammediye ülkenin diğer önemli şehirlerinden bazılarıdır. Fas'ın ilk başkentliğini yapan Marakeş şehri, hem bölgenin hem dünyanın önemli ticari merkezlerinden birisidir.

Fas'ın Para Birimi Ne?

Fas ülkesinde kullanılan resmi para birimi Fas Dirhemi ismiyle anılır. Fas Dirhemi, ülkenin merkez bankası aracılığıyla basılıp, piyasaya sürülür. 2020 yılında 1 Fas Dirhemi, 0,75 Türk Lirası ile eşdeğerdir.

Fas'ın Resmi Dili Nedir?

Fas'ın resmi olarak kullandığı dili Arapçadır. Bunun yanında, ülkedeki Berberilerin konuştukları, Berberice dili diğer diller arasında bulunur. Fas'ta resmi dairelerde Fransızca yaygındır. Bunda Fas'ın bir dönem Fransa'nın sömürgesi olması etkilidir. Fas ülkesinin kuzey kısımlarında gidildikçe, İspanyolcanın da tercih edilen diller arasında olduğu görülebilir.

Fas ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Fas ile Türkiye arasındaki saat farkı toplam 2 saattir. Fas ülkesi Türkiye'den 2 saat geridedir. Türkiye'de saatler 15:00'ı gösterdiği zaman, Fas ülkesinde saat 13:00 olur.

Fas'ın Ekonomisi

1980 yılına kadar ekonomisi kötü olan Fas, bu tarihten itibaren Dünya Bankası ve IMF ile iyi ilişkiler kurarak, ekonomisini ilerletmiştir. Bankacılık sistemlerinin özelleştirilmesi, yeni ekonomik atılımlar, ilerlemenin temelleri arasında yer alırlar. Fas ülkesinde ekonomik faaliyetlerin birçoğu başkent Rabat ve önemli şehri Kasablanka'da gerçekleştirilir. Madencilik, imalat ve tarım Fas'ın ekonomik faaliyetleri arasında yer alırlar.

Fas İklimi

Coğrafi konumu nedeniyle, Fas birçok iklimi bünyesinde barındırabiliyor. Okyanus'a daha yakın olan şehirlerde ılıman iklim tipi hakimdir. Atlas Dağı bölgesinde yer alan şehirlerde ise daha çok çöl iklimi hakim iklimdir. İç kesimlerde ise daha çok Akdeniz iklimi görülür. Ülkede genellikle kışlar ılık, yaz mevsimi ise sıcak geçer.

Fas'a Ne Zaman Gidilebilir?

Fas, Afrika ülkesi olması nedeniyle, yaz mevsimlerini üst seviye sıcaklıklarda geçirir. Bundan ötürü, genellikle kış aylarında Fas'a gidilmesi tavsiye edilmiştir. Özellikle Kasım ile Mart ayları arasında Fas'a gidilmesi tavsiye edilebilir. Bu dönem sıcaklıklar azdır.

Fas'ta Sosyal Hayat

Fas ülkesinin insanları çok zengin olmasalar bile, burada kültürel zenginliğin olduğu söylenebilir. Pek çok farklı kültürün bir arada yaşamış olması, Fas'ta sosyal yaşamın çeşitli olmasını sağlamıştır. Ülke içerisinde zengin fakir arasında gelir farkı yüksektir. Ancak ülkenin son ekonomik faaliyetleri özellikle işçi yaşamının daha kolay olmasına yönelik olmuştur.