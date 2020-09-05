Fiji Hakkında Bilgiler; Fiji Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

10 Ekim 1970 yılında kabul edilen Fiji bayrağının içerisinde Birleşik Krallık bayrağı yer alır. Bunun nedeni Fiji'nin İngiliz Milletler topluluğunun üyesi olmasıdır. Arka planı parlak mavi Pasifik Okyanusunu simgeler. Diğer şekiller ise İngiliz Milletler Topluluğu üyeliğinin simgeleridir.

Fiji Nerededir?

Fiji Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkedir. Güneybatı kısmında Yeni Kaledonya, batısında ise Vanuatu bulunur. Güneydoğu bölümünde Yeni Zelanda'ya ait Kermadec Adaları bulunurken, kuzeydoğusunda Samoa, doğusunda ise Tongo yer alır.

Fiji'nin Nüfusu Ne Kadar?

Fiji Cumhuriyeti 2020 worldometers.info adresinin tahminlerine göre 896.445 kişiden oluşur. Dünya ülkeleri nüfus sıralamasında 161. sırada yer alır. Ülkenin yıllık nüfus değişimi ise %0.73 olarak gerçekleşmektedir.

Fiji'nin Başkenti Neresi?

9 ada olarak bölgelere ayrılan Fiji'nin başkenti Suva şehridir. Bölgeleri; Taveuni, Vanua Levu, Viti Levu, Yasawa Adaları, Kadavu, Mamanuca Adaları, Lau Adaları, Rotuma ve Lomaiviti Adaları'dır. En önemli şehirleri ise Savusavu, Labasa, Taveuni, Levuka, Rakiraki ve Nausori şehirleridir.

Fiji'nin Para Birimi Nedir?

Fiji ülkesinde kullanılan para birimi Fiji Doları'dır. Fiji doları 1969 yılından bu yana ülkede kullanılır. 1 Fiji Doları, 3.29 Türk Lirası eşdeğeridir. Fiji Doları, gelişmiş ekonomik politikaların neticesinde yükselişine devam etmektedir.

Fiji'nin Resmi Dili Hangisi?

Fiji'de üç farklı resmi dil bulunur. Hindi dili, Fiji dili ve İngilizce konuşulan resmi diller arasındadır. Fiji dili daha öncesinde ulusal bir dilken, 1997 yılından sonra anayasada resmi dil şeklinde kabul edilir. Ülkede genellikle en pratik dil olarak İngilizce görülür. Hemen her kesim, İngilizce konuşabilmektedir.

Fiji ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Fiji ile Türkiye arasında saat farkı 9 saattir. Fiji, Türkiye'den 9 saat ileridedir. Türkiye'de saat 12:00 olduğunda, Fiji ülkesinde saatler 21:00'ı gösterir.

Fiji Ekonomisi

Fiji, balık kaynakları, ormanlar ve mineraller açısından zengin bir ülkedir. Pasifik'te yer alan ada ülkeleri arasında, dışa bağımlılık seviyesi en düşük ülke konumundadır. Gelişmiş turizminin yanında şeker ihracatı yapabilmesi, ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Ayrıca zencefil ve Hindistan cevizi üretimi, altın üretimleri ülkenin diğer geçim kaynakları arasında bulunuyor. Ülkeyi her yıl ortalama 350.000 kadar turistin ziyaret ettiği söylenebilir.

Fiji İklimi

Fiji ülkesinde görülen iklime, tropikal iklim denilir. Ülkede Kasım ile Nisan arası sıcaklıklar üst seviyelerdedir. Mayıs ile Ekim arası ise diğer aylara göre daha serindir. Serin havanın olduğu mevsimde sıcaklık ortalaması 22 derecedir. Dünyadaki iklim denge değişimleri, Fiji'nin sahip olduğu ikliminin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Fiji'ye Ne Zaman Gidilebilir?

Ülkede tropikal iklim hakim olduğundan, yağışların daha az olduğu, kasırgaların azaldığı ve sıcaklıkların düştüğü aylarda gidilmelidir. Buda Mayıs ve Ekim arasında denk gelir. Bu aylarda turizm gelişim gösterir ve insanların büyük bölümü, seyahatlerini sezon içerisinde yapar.

Fiji'de Sosyal Yaşam

Fiji'de özellikle son 15 yılda ekonominin gelişimi, insan yaşantısının iyileşmesinin temelini oluşturuyor. Ancak ülkede yaşanan sel ve kasırga felaketleri, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca deprem gibi bir sorunla karşı karşıya olan ülkenin insanları, tarımla uğraşmakta zorlanıyor.

Bu nedenle ekonomide ağırlık daha elverişli olan yer altı kaynaklarına verilmiştir. İnsanların yaşamsal faaliyetlerini kolay şekilde sürdürdükleri söylenebilir. Ucuz ürünler, insanların yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran faktörler arasındadır.