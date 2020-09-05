Fildişi Sahili Hakkında Bilgiler; Fildişi Sahili Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

4 Aralık 1959 senesinde kabul edilen Fildişi bayrağı üç dikey şerit renklerinden meydana gelir. Sağ kısımda yeşil, ortada beyaz, sol kısımda ise turuncu rengiyle örtülmüştür. Yeşil renk, ülkenin sık ormanlarını, beyaz renk ülkedeki birliği ve turuncu renk kuzey kısımda bulunan savanaları temsil eder.

Fildişi Sahili Nerededir?

Fildişi Sahili ülkesi Batı Afrika bölümüne yer alır. Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında yer alan ülkenin, batısında Liberya ve Gine ülkeleri yer alır. Kuzeyinde Mali, doğu kısmında ise Gana bulunur. Fildişi Sahili toplamda 50 farklı bölümden meydana gelir.

Fildişi Sahili Nüfusu Ne Kadar?

Fildişi Sahili ülkesinin 2020 worldometers.info adresinin tahmini değerlerine göre nüfusu, 26.378.274 kişiden meydana gelir. Dünya nüfus sıralamasında 53. sıra yer alan Fildişi Sahili, %2.57 nüfus artış değişimiyle dikkat çekiyor.

Fildişi Sahili Başkenti Neresi?

Dini açıdan Müslüman ve Hristiyanların çoğunluk olduğu Fildişi Sahili ülkesinin başkenti, Yamoussoukro şehridir. Ülkenin eski başkenti olan Abidjan şehri, aynı zamanda en büyük kent konumundadır. Grand Bassam, San Pedro, Touba ülkenin diğer önemli şehirlerinin bir kısmıdır.

Fildişi Sahili Para Birimi Nedir?

Fildişi Sahili ülkesinde kullanılan para biriminin ismi Batı Afrika Frangı'dır. 1 Batı Afrika Frangı yaklaşık olarak 0.013 Türk Lirası ile eşdeğer konumdadır. Bu para birimi aynı zamanda, Batı Afrika, Mali, Gine, Burkina Faso, Togo ve Senegal'de kullanılır.

Fildişi Sahili Resmi Dili Hangisi?

Fildişi Sahili ülkesinde, diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi onlarca farklı yerel dil konuşulur. Ancak ülkede en yaygın denilebilecek resmi dil Fransızca olarak belirlenmiştir. Fransızca günlük hayat içerisinde tercih edilmese de özellikle bürokrasi ve okul hayatında geçerli dildir. Bunun yanında ülkede İngilizce aktif konuşulan dillerden birisidir.

Fildişi Sahili ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki saat farkı 3 saattir. Fildişi Türkiye'den 3 saat geridedir. Türkiye'de saat 12:00 olduğunda, Fildişi Sahili ülkesinde ise 09:00 olur.

Fildişi Sahili Ekonomisi

Eski istikrarsız dönemden sonra, Fildişi Sahili ekonomisi şu anda ilerleme ve gelişmeye devam ediyor. Ülkenin büyük bölümü pazar tabanlı olduğu için tarım sektörü en fazla rağbet gören ekonomik alandır. Halkın %70'lik kısmı tarım sektörüyle bir şekilde ilgilenmektedir.

Fildişi Sahili İklimi

Fildişi Sahili ülkesinde, Mart ve Mayıs arası kuru ve sıcak bir hava iklim görülür. Kasım ile Mart arası ılıman iklimin olduğu ülkede, Haziran ve Ekim arası sıcak ve nemli şekilde geçer.

Fildişi Sahili Ülkesine Ne Zaman Gidilmeli?

Fildişi Sahili ülkesinde görülen iklim tiplerine bakıldığında, her dönem ziyaret yapılabileceği görülebilir. Özellikle belli aylarda gidilmesi yönünde herhangi bir tavsiye bulunmamaktadır. Ülkenin sıcaklık ortalaması 21 derecedir ancak bu hemen her mevsimde bu seviyelerde seyreder. Tatil veya gezi için dilediğiniz zaman Fildişi Sahili ülkesine ziyarette bulunabilirsiniz.

Fildişi Sahili Sosyal Yaşamı

Fildişi Sahili ülkesinde sosyal yaşam tarım üzerine kuruludur. Bunun yanında ülkede spora olan ilgi son derece fazladır. Açlık seviyesi diğer Afrika ülkelerine göre daha az olan ülkedeki nüfusun bir kısmı aşırı yoksul durumdadır. İnsanların bireysel tarımla geçimlerini sürdürdükleri ülkede, teknolojik ilerlemeden bir kısım faydalanıldığı gözlemlenebilir.