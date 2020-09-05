Filipinler Hakkında Bilgiler; Filipinler Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Filipinler ülkesinin bayrağı, beyaz, scarlet ve kraliyet mavisinden oluşur. Bayrağın sol tarafındaki beyazlığın içerisinde, 8 köşesi olan altın sarısı renginde bir güneş bulunur. Bu 8 köşe, Filipinler'in 8 bölgesini işaret eder. Bayraktaki kırmızı renk, özgürlük için dökülen kan anlamına gelir. Bayraktaki beyaz üçgen eşitlik anlamına gelir. Beyaz renk, saflık ve temiz olma anlamına gelir.

Filipinler Nerededir?

Güneydoğu Asya'da yer alan Filipinler, Pasifik Okyanusunun batı bölümünde bulunur. Diğer ülkelerle kara bağlantısı bulunmayan Filipinler'in yakınında bazı ülkeler bulunur. Bunlar; Tayvan, Vietnam, Malezya, Endonezya ve Çin ülkeleridir.

Filipinler Nüfusu Ne Kadar?

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Filipinler'in nüfusu worldometers.info adresinin tahmini verisine göre 109.581.078 kişidir. Dünya nüfus sıralamasında 13. basamakta yer alır. Filipinler'in nüfus artış hızı (yıllık değişimi) %1.35 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriye göre dünya ortalamasına yakın artış seyri söz konusudur.

Filipinler'in Başkenti Neresidir?

Filipinler'de toplamda 80 idari bölüm bulunur. 120 şehir ve 17 bölgesi olan ülkenin, başkenti Manila şehridir. Luzon adası üzerinde yer alan Manila, ülkenin aynı zamanda en gelişmiş şehridir. Filipinler'in birçok yeri UNESCO Dünya Miraslar Listesi içerisinde yer alır.

Filipinler'in Para Birimi Nedir?

Filipinler'in resmi para birimi Filipin Pesosu ismiyle biliniyor. P veya PHP para biriminin uluslararası kısaltmalarıdır. Peso, Filipinler Merkez Bankası tarafından basılarak dağıtılır. 1 Filipin Pesosu, 0.14 Türk Lirasına eşdeğerdir.

Filipinler'in Resmi Dili Nedir?

Filipinler ülkesinde toplamda 186 dil bulunur ve bunlardan 182'si ülkede konuşulur. Ülkenin iki resmi dili bulunur. Filipince ve İngilizce, Filipinler'de yaygın olarak kullanılan resmi dillerdir. Filipince genellikle günlük hayatta konuşulurken, İngilizce daha çok resmi alanlarda tercih edilen dildir. 19 bölgesel yardımcı resmi dilin olduğu Filipinler'de İspanyolcada konuşulan önemli diller arasında bulunur.

Filipinler ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Filipinler ile Türkiye arasındaki fark 5 saattir. Türkiye, Filipinler ülkesinde 5 saat geridedir. Filipinler'de saatler 12:00 olduğunda, Türkiye'de 07:00 olur.

Filipinler Ekonomisi

Uzun bir savaş dönemi geçiren Filipinler'in ekonomisi, savaş sonrası süreçte ilerleme kaydetmeyi başardı. 2000 yılındaki ekonomik krizden sonra sıkıntılar çıksa da 2005 yılında, para birimi Asya'nın en işlevsel para birimi olmayı başardı.

Dünyanın en büyük 40 ekonomisi arasında yer alan ülkede, turizm, tarım ve elektronik önemli kalkınma alanlarıdır. Hijyenin geliştiği Filipinler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından temiz ülkeler listesinde yer alır.

Filipinler İklimi

Filipinler'de görülen iklim tropikal iklim tipidir. Sıcaklık Mart ve Mayıs arasında artış gösterir. Yağmurların ve sıcaklığın yüksek olduğu Filipinler ülkesinde, ortalama sıcaklık yıl boyu 25 ile 32 derece arasında değişir.

Filipinler'e Ne Zaman Gidilmeli?

Filipinler'e gitmek için tavsiye edilen en uygun dönem, Mart ve Mayıs arası zaman dilimidir. Sıcaklık bu dönemlerde ortalama 28-37 derece arasındadır. Yağmurun çok az düştüğü dönem olduğundan, turistik gezi için en uygun sezon olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Filipinler'de Sosyal Yaşam

Kültürel açıdan gelişmiş ülkeler arasında yer alan Filipinler'de insan yaşantısı değer görür. Ortalama yaşam döngüsü, birçok ülkeden daha iyi olsa bile, nüfusun bir kısmı açlıkla karşı karşıyadır. İnsanlar, tarım ve turizm alanlarında etkin şekilde çalışarak yaşamlarını sürdürürler. Yabancı dil ve diğer eğitimler gelişmiştir.