Finlandiya Hakkında Bilgiler; Finlandiya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Finlandiya bayrağı, beyaz zemin üzerinde mavi haçtır. Haçın yatay olan bölümü, gönder kısmına doğru kayar. Bayrağın beyaz zemini, Finlandiya denilince akla gelen kar kaplanmış toprakları temsil eder. Bayraktaki mavi renk ise Finlandiya ülkesinin ünlü göllerini işaret eder.

Finlandiya Nerededir?

Kuzey Avrupa bölümünde yer alan Finlandiya Cumhuriyeti, Baltık Denizi kıyısında yer alır. İskandinavya yarımadasında yer alan ülkenin doğu kısmında Rusya bulunur. Batısında İsveç'in yer aldığı ülkenin, kuzeyinde ise Norveç ülkesi bulunur.

Finlandiya Nüfusu Ne Kadar?

Finlandiya'nın 2020 tahmini verilerine göre nüfusu 5.540.720 kişiden oluşur. Worldometer.info adresinin tahmini verilerine göre dünyada nüfus sıralamasında 116. sırada yer alır. Dünyada nüfusu en az artan ülkeler arasında yer alan ülkenin, yıllık nüfus değişimi %0.15 seviyesindedir.

Finlandiya'nın Başkenti Neresidir?

Finlandiya'nın başkenti, nüfus açısından da ülkenin en büyük kenti olan Helsinki'dir. Vantaa, Kauniainen ve Espoo başkentin bölgesinde yer alırlar. Kotka, Oulu, Turku, Lahti ve Tampere Finlandiya ülkesinin diğer şehirleridir. Finlandiya'nın en eski şehri Turku'dur. 2011 yılında, Turku şehri Avrupa'nın kültür başkenti olmayı başarmıştır.

Finlandiya'nın Para Birimi Nedir?

Finlandiya ülkesinde, 1860 yılında 2001 yılına kadar Fin Markkası kullanılan para birimiydi. 2001 yılında Finlandiya'da Euro'nun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, Fin Markkası tedavülden kalktı. 1 Euro 8.26 Türk Lirasına eşittir.

Finlandiya'nın Resmi Dili Nedir?

Finlandiya ülkesinde kabul edilen iki resmi dil bulunur. Bunlar, İsveççe ve Fince dilleridir. Ülkede nüfusun %90'ı Fince dilini konuşurken, %5'lik kesim İsveççe dilini konuşmayı tercih eder. Fince dili, aynı zamanda Türkçe'nin mensup olduğu Ural-Altay dil ailesindendir. Finlandiya'da Fince ve İsveççe dışında, yaygın olarak İngilizce eğitim alanında konuşulan dillerden birisidir.

Finlandiya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Finlandiya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Türkiye'de saatler 20:00 olduğunda, Finlandiya'da da saatler 20:00 olur.

Finlandiya Ekonomisi

Karma ekonominin hakim olduğu Finlandiya'da kişi başına üretim diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle eşitlik sağlayabilmektedir. Hizmetler alanının ekonominin büyük bölümünü oluşturduğu ülkede, imalat gelişmiştir. Ekonomisi oldukça gelişmiş ülkede, asgari ücreti miktarı saatlik 8 Euro'dur. Haftada sadece 4 gün çalışan asgari ücretli bir Finli, aylık en düşük 2250 Euro ücret alır.

Finlandiya İklimi

Avrupa'nın tam kuzey kısmında yer alan Finlandiya'da soğuk-ılıman iklim tipi hakimdir. Kışlar kurak ve soğuk geçerken, yaz ayları ise ılıman geçer. Sonbahar mevsimi haricinde, Finlandiya'da yağış miktarları neredeyse yok denilecek kadar azdır.

Finlandiya'ya Ne Zaman Gidilir?

Finlandiya'ya ne amaçla gitmek istiyorsanız buna göre gidiş tarihlerinizi belirleyebilirsiniz. Eğer güneşin 19 saat boyunca kaldığı günleri görüp, gece yarısı güneşine denk gelmek amacınız varsa, Mayıs ve Temmuz aylarını tercih edebilirsiniz. Kuzey Işıklarına denk gelmek isterseniz, Şubat ile Mart ayları arasında ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında turistik gezilerinizi gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.

Finlandiya'da Sosyal Yaşam

Finlandiya'da kültürel yaşam, sanat, edebiyat, resim alanları oldukça gelişmiştir. İnsanların okuma düzeyleri yüksektir ve bilinç oranı her gün artmaya devam etmekte. Kütüphanelerin nüfusa oranlar, çok fazla olduğu ülkede, yaşam standartları bilincin yüksekliğinden dolayı çok önemli seviyelerdedir.

Asgari ücretin 2250 Euro civarında olduğu ülkede, ortalama maaşlar 6-100 bin Euro arasında değişim gösterir. Kişi başına düşen gelirin yüksek olmasının yanında, fakir-zengin dengesi çok iyi sağlanmıştır.