Flamingolar Düden Gölü'ne erken geldi

Düden Gölü, ilçe merkezinden geçen Değirmenözü Çayı başta olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.

Flamingoların Düden Gölü'ne, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl erken gelmesi gölde güzel görüntüler oluştursa da, bu durum "kaygı verici" olarak değerlendirildi.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, bu yıl yağış azlığından Düden Gölü'ndeki su seviyesinin iyice düştüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin flamingoların göle erken gelmesinde etkili olduğunu belirten Uludağ, "Flamingoların gelmiş olması sevindirici gibi görünse de kaygı verici, endişe verici bir durum aslında. Normalde mart ayının sonunda ve nisan ayının başında gelip kasım ayına kadar flamingolarımız burada kalır." dedi.