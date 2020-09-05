Fransa Hakkında Bilgiler; Fransa Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Fransa bayrağı, üç ayrı dikey şeritten oluşur. Sağ dikey bantta kırmızı, ortada beyaz ve solda mavi renk bulunur. Özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin bayrağın sembolü olduğu belirtilir. Beyaz renk eşitliği, mavi renk özgürlüğü, kırmızı renk ise kardeşliği temsil eder.



Fransa Nerededir?



Avrupa'nın batısında yer alan Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg ve Belçika ile sınır komşusudur. Fransa, İngiliz Kanalı'ndan, Akdeniz'e, oradan Kuzey Denizi'ne kadar geniş alanları kapsar.



Fransa Nüfusu Ne Kadar?



Fransa, 2020 yılındaki worldometers.info tahmini nüfus değerlerine göre 65.273.511 kişiden oluşur. Fransa dünyanın en kalabalık 22. ülkesidir. Nüfus artış hızı, dünya ortalamasının altında seyreder. Eski tarihlere göre nüfusun artış hızı yükseliş trendine girmiş bulunmakta.



Fransa'nın Başkenti Neresidir?



Fransa ülkesi bölgelerden oluşur. Bazı bölgeler deniz aşırı iken bazıları ülke sınırlarında yer alır. Fransa'nın başkenti Paris şehridir. Diğer önemli şehirler; Lyon, Marsilya, Nantes, Nice, Montpeiller, Strasbourg, Nimes ve Bordo'dur. Paris'ten sonra en kalabalık şehirler Marsilya ve Lyon şehirleridir.



Fransa'nın Para Birimi Nedir?



Ülkede 2002 yılına kadar kullanılan para birimi Fransız Frangı ismiyle anılmıştır. Bu tarihten sonra ise Fransa'da kullanılan para birimi Euro olmuştur. 1 Euro 8.21 Türk Lirasına eşittir. Euro, küresel çapta yaşanan salgından sonra, dünya piyasasında değer kazanmaya başlamıştır.

Fransa'nın Resmi Dili Nedir?



Fransa'da her kesim tarafından kullanılan dil Fransızca'dır. Resmi dil olarak kabul edilen Fransızca haricinde, İngilizce her kesim tarafından konuşulur. Ülkede Fransızca, özellikle tüm kesimlerce konuşulup, başka diller biraz daha dışlanmış gibidir.



Fransa ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Fransa ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saattir. Fransa, Türkiye'den 1 saat geridedir. Türkiye'de saatler 10:00 olduğunda, Fransa'da 09:00 olur.

Fransa Ekonomisi



Fransa, alım gücü paritesi açısından dünyanın 9. sırasında, Avrupa'nın 2. sırasında yer alan ekonomisine sahiptir. Dünya bulunan en büyük 500 şirketten 31 tanesi Fransa'da yer alır. Altyapı anlamında gelişmiştir. Yabancı yatırımcıların ilgi duyduğu Fransa'da teknolojik gelişmeler, dünya standartlarının üzerinde ilerler. Dünya genelinde, her açıdan Fransa önemli bir ekonomik güç olarak kabul edilir.



Fransa İklimi



Fransa'da üç farklı iklim tipi görülür. Batı kısımda okyanus iklimi hakimdir. Okyanus ikliminde, nem, bulutlar ve yağış fazladır. Fransa'nın doğu kısmında, Kıtasal iklim karakteri görülür. Kışlar soğuk ve yazlar sıcak geçer. Bu iklimde kurak mevsim bulunmaz. Fransa ülkesinin güneydoğu kısmında ise Akdeniz iklimi hakimdir. Kışları ılık ve yağışlı olurken, yazlar sıcak ve kurak olur. Diğer iklim tiplerine göre, ülke genelinde yayılımı daha azdır.



Fransa'ya Ne Zaman Gidilir?



Fransa'ya kış turizmi maksatlı gidiliyorsa, en uygun aylar Ocak ile Şubat arasıdır. Güney kısımlar haricinde, Fransa yıl boyunca yağış alır. Dolayısıyla yağışların daha az olduğu Mayıs ile Ekim arasında Fransa ülkesini ziyaret etmek uygun olabilir.

Fransa'da Sosyal Hayat



Fransa'da asgari ücret 1.521 Euro'dur. Buda yaklaşık 12.500 Türk Lirasına denk gelir. Yaşam standartlarının yüksek olduğu Fransa'da ekonomik koşullar gelişmiştir. Edebiyat, resim, müzik ve heykel sanatları dünya çapında gelişmiştir. İnsanların büyük bölümü ekonomik rahatlık içerisinde yaşarken, nüfusun düşük miktarı asgari ücretler yaşamalarını sürdürürler.