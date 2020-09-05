Gambiya Hakkında Bilgiler; Gambiya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

18 Şubat 1965 yılında göndere çekilip kabul edilen Gambiya bayrağı, 4 renklidir. Yatay şeritlerden oluşan bayrağın en üstünde, kırmızı, altında çizgi şeklinde beyaz, ortada mavi, mavinin altında çizgi beyaz ve en alt kısımda yeşil bulunur. Mavi renk Gambiya Nehri'ni, kırmızı güneşi, yeşil ise Gambiya ülkesinin doğal zenginliğini temsil eder. Renklerin arasında bulunan çizgi halindeki beyaz, barışı temsil eder.



Gambiya Nerededir?



Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gambiya ülkesi, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor. Yüzey alan küçük olan Gambiya, kıtanın en küçük ülkesidir. Atlas Okyanusu kıyısı haricinde, tamamı Senegal ile kaplanmıştır.



Gambiya Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılının worldometers.info tahminlerine göre Gambiya'nın nüfusu 2.416.668 kişiden oluşur. Ülke dünya nüfus sıralamasında 144. basamakta bulunur. Yıllık nüfus değişimi +%2.94 olan ülke, dünya nüfus artış hızının üzerinde ilerlemekte.



Gambiya'nın Başkenti Neresidir?



Gambiya'nın başkenti Banjul'dur. Ülkenin en kalabalık ve gelişen şehri ise Serekunda'dır. Gambiya ülkesinin diğer önemli şehirleri; Brikama, Bakau, Farafenni, Lamin, Sukuta kentleridir.



Gambiya'nın Para Birimi Nedir?



Gambiya'nın para birimi Gambiya Dalasisi ismiyle bilinir. Kodu ve uluslararası arenada bilinen ismi GMD'dir. D sembolüyle bilinir. 1 Gambiya Dalasisi 0.13 Türk Lirasına eşittir.



Gambiya'nın Resmi Dili Nedir?



Gambiya'da en çok tercih edilen ve resmi dil olarak kabul edilen dil İngilizcedir. Ülkede İngilizce eğitim dili olmanın yanı sıra, gelişmiş alanlarda konuşulur. Gambiya'da halkın genel olarak konuştukları diller ise yerel dillerdir. Wolof, Mandinka, Fula en çok konuşulan yerel diller arasında bulunur.



Gambiya ile Türkiye Arasında Saat Farkı Ne Kadar?



Gambiya ile Türkiye arası saat farkı 3 saattir. Türkiye Gambiya ülkesinden 3 saat ileridedir. Türkiye'de saat 20:00 olduğunda, Gambiya'da 17:00 olur.

Gambiya Ekonomisi



Gambiya'da serbest ekonomi politikası sürdürülmektedir. Tarım ve turizm ülkenin diğer ekonomik faaliyet alanları içerisinde yer alır. Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en az gelişen ekonomilerinden birine sahiptir.



Gambiya İklimi



Gambiya, okyanus kıyısında yer alıp, nehir etrafında çevrili olan bir ülkedir. Ülkede görülen tropikal iklim hemen her mevsim hakimdir. Haziran ile Kasım aylarında hava hem sıcak hem yağmurlu olur. Kasım ile Mayıs arasında ise hava daha serin olur ve kuru geçer. Ülke genel olarak yağışlı ve bol ormanlı yapıya sahiptir.



Gambiya'ya Ne Zaman Gidilir?



Mayıs ayından sonra ülkede yağışlar etkili bir şekilde yağmaya başlar. Bu nedenle, Mayıs ayından, Kasım'ın son zamanına kadar ülkeye gidilmesi tavsiye edilmez. Kasım'dan sonra Mart ve Mayıs'ın başlangıç dönemlerine kadar ülke daha kuru ve yağışsız geçer. Bu nedenle, ülkeye bu dönemde gidilmesi, daha keyifli bir tatil için uygundur denilebilir.



Gambiya'da Sosyal Yaşam



Gambiya'da sosyal yaşam, kişisel tarım ve kısmı turizme bağlı gelişir. Yapılan tarımın genellikle kişisel geçim sağlanması adın yapılmasından dolayı, kişi başı gelirler düşüktür. Ülkede insan başına düşen milli gelir 800 dolar civarında seyreder. İnsanların çoğunluğu yoksulluk ve sıkıntı içerisinde yaşamlarını

sürdürmeye çalışırlar.



Zengin yoksul arasındaki fark çok büyük seviyelerde olmasa bile yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilmesi zor gerçekleştirilir. Yapılan bazı ekonomik atılımlar ve alınan bazı yardımlar ile Gambiya ülkesi ekonomisini canlandırmaya çalışmakta. Ancak insanların yaptıkları işler genellikle kol gücüne dayandığından, gelişmeler pek az yaşanmaktadır.