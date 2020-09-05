Gana Hakkında Bilgiler; Gana Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Gana Cumhuriyeti bayrağı, üç yatay şeritten ve ortalarında siyah yıldızdan oluşur. Bayrağın en üst şeridinin rengi, kırmızı, ortası sarı ve alt kısmı yeşildir. Bayrakta yer alan yeşil bitki örtüsüne, kırmızı bağımsızlık için mücadeleye, sarı renk güneşe ve yer altı kaynaklarına işarettir. Ortada yer alan yıldız ise sömürgeye olan karşıtlığı ve özgür Afrika anlamına gelir.



Gana Nerededir?



Gana Cumhuriyeti, Afrika Kıtasının batı bölümünde yer alır. Güneyinde Atlas Okyanusu bulunur. Diğer komşuları ise Burkina Faso, Togo ve Fildişi Sahili'dir.



Gana Nüfusu Ne Kadar?



Gana'nın 2020 yılındaki tahmini nüfusu worldometers.info adresine göre 31.072.940 kişiden meydana gelir. Gana dünya nüfus sıralamasında dünyada 47. sırada yer alır. Nüfus artış hızı dünya ortalamasının üzerinde ilerleme kaydeder.



Gana'nın Başkenti Neresidir?



On bölgeden oluşan Gana'nın başkenti Akra şehridir. 10 bölgenin haricinde ilçe yapılanması ülkede görülür. Toplam 161 ilçenin olduğu Gana'da 49 belediye ve 6 büyükşehir bulunur. Akra Bölgesi, Ashanti Bölgesi, Sunyani Merkez Bölgesi, Doğu Bölgesi ülkenin önemli bölgeleri arasında bulunur.



Gana'nın Para Birimi Nedir?



Gana'da kullanılan resmi para biriminin ismi Gana Cedisi ismiyle bilinir. 1 Cedi 100 Pesawa'ya bölünür. 2007 yılında bir egemen Afrika ülkesi tarafından dağıtılan en değerli para birimi unvanına sahiptir. 1 Gana Cedisi 1.21 Türk Lirasına eşittir.



Gana'nın Resmi Dili Nedir?



Gana'da resmi olarak kabul edilen dil İngilizcedir. Ancak Gana'da insanlar İngilizce dilini, diğer ülkelerde olduğu gibi ilkokulda öğrenmeye başlarlar. 50 kadar farklı kabile dilinin bulunduğu Gana'da en çok konuşulan dile, Twi dili ismi verilir. Bu dil ülke nüfusunun yaklaşık %70'i tarafından konuşuluyor.

Gana ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Gana ile Türkiye arasındaki fark 3 saattir. Türkiye, Gana ülkesinden 3 saat ileridedir. Türkiye'de saat 21:00 olduğunda Gana ülkesinde 18:00 olur.

Gana Ekonomisi



Gana'da ekonominin temelini tarım oluşturur. Atılan sanayi adımları Gana'nın ekonomik düzeyde ilerlemesini sağlamıştır. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası balıkçılık ve tarım ile uğraşır. Ancak bu uğraş daha çok kişisel ihtiyaçları karşılama üzerine yapılır. Gana ekonomisi özellikle 2001 yılında demokrasiye geçişten sonra, önemli anlamda gelişme kaydetmiştir. Ülkede altın ve başka diğer pek çok değerli maden yatakları olmasına rağmen, Gana dünyanın en fakirleri arasında bulunur.



Gana İklimi



Mevsimsel geçişlerin neredeyse hiç olmadığı Gana'da tropikal iklim hakimdir. Yağışlı günlerin çok fazla olduğu ülkenin diğer dönemleri ise kurak geçer. Ülkede tek tip iklim olduğundan, başka iklimlerin olması mümkün olmamaktadır.



Gana'ya Ne Zaman Gidilir?



Gana'da mevsimsel geçişlerin olmaması nedeniyle, ülkeye her dönem ziyaret yapılabilir. Çünkü neredeyse her dönem birbiriyle aynıdır. Ancak yağışların daha az olduğu, Aralık ile Ocak arası gidilmesi tavsiye edilir. Ağustos ayında, diğer yaz aylarına oranla yağış miktarı çok daha yüksek olur.



Gana'da Sosyal Yaşam



Su sorununun yaşandığı ve fakirliğin ülke nüfusunun yarısından fazlasını etkilediği Gana'da sosyal yaşam, günlük uğraşlar üzerine kurulu. İnsanlar genellikle geçimlerini sağlamak üzere çeşitli günlük faaliyetlerle uğraşırken, zengin yer yatakları, diğer ülkelerin egemenliği altındadır. Gana'da kırsal yaşam, şehirleşmeye göre çok daha yüksektir. Sanayiye olan ilginin artması, ülkenin az da olsa atılım yapmasını sağlamıştır



