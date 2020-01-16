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16.01.2020 - 11:33 |

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radya D'de

Radyo D birbirinden özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bugün, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fatih Uslu'nun konuğu olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radya D'de

Başarılı çalışma hayatının yanı sıra renkli kişiliği ile de adından söz ettiren, Gaziantep’e kazandırdıkları ile takdir toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, bugün (16 Ocak Perşembe) saat 16.00’da Radyo D’de Fatih Uslu’nun konuğu olacak…

Radyo D 104.0 Frekansında…

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Radya Dde

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