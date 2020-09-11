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11.09.2020 - 17:40 | | İHA

Genç gezgin 17 yaşında, 30 ülke gezdi

Tek başına 17 yaşında 30 ülke gezen, Çağrı Şahin, deneyimlerini anlattı.

Genç gezgin 17 yaşında, 30 ülke gezdi


Henüz 17 yaşında olmasına rağmen 30 ülke gezen Çağrı Şahin, tek başına çıktığı yolculuklarda dünya turu yapıyor. Genç yaşında eğitim hayatının yanı sıra macera sever yönüyle de dikkatleri üzerine çeken Şahin, korona virüs (Covid-19) salgını öncesi 30 ülke gezmeyi başardı.


Korona virüs pandemisi öncesinde İstanbul’dan yurt dışına çıkan Çağrı Şahin, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Arjantin, Hollanda, Amerika, Belçika, Yunanistan, Japonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, İsrail, Lübnan gibi ülkelere seyahat etmeyi başardı. Geçiş güzergahında bulunan ülkeleri de ziyaret eden Şahin, Spontane seyahat etmek heyecanının yanı sıra riskli. 17 yaşında bunları yapmak çok heyecan verici olsa da tehlikeli olabilir. Değişik ülkelerde değişik kültürlerle genç yaşımda tanışıyorum. Bu sırada eğitim hayatımı da aksatmıyorum" dedi.

Genç gezgin 17 yaşında, 30 ülke gezdi

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