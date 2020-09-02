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02.09.2020 - 16:44 |

Göbeklitepe'ye turist ilgisi

Şanlıurfa'ya gelen turist sayısında koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile artış yaşanmaya başladı. Kentin tarihi mekanları ile Balıklıgöl ve Göbeklitepe, eski kalabalık günlerine kavuşurken, ziyaretçiler, kentten çok etkilendiklerini söyledi. Urfaya ziyarete gelen Ahmet Demir, Urfaya daha önce de geldiğini belirterek, "Eski ziyaretime göre, şehri kıyasladığımda, şehrin daha da güzelleştiğini fark ettim" dedi.

Göbeklitepe'ye turist ilgisi

Corona virüs salgınının başlaması sonrası önlemlerin sıkılaştığı Şanlıurfada son dönemde, atılan normalleşme adımlarının ardından turizm sezonunda hareketlilik başladı. Salgından dolayı geçtiğimiz yıla oranla kenti ziyaret eden turist sayısında düşüş görüldü. Normalleşme adımlarının ardından turist sayısında yeniden artış yaşanırken, kentteki tarihi mekanlar eski kalabalık günlerine kısmen kavuştu. 

Turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanların başında ise Balıklıgöl ile Göbeklitepe geliyor. Balıklıgölü ziyaret eden turistler, balıklara yem atarak, hatıra fotoğrafı çektirip, camileri gezerek, vakit geçirirken, Balıklıgöl'ün ardından Göbeklitepeye geçen turistler, dünyanın bilinen en eski tapınağını inceliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kenti ziyaret eden turist sayısının daha da artması bekleniyor.

Göbeklitepeye turist ilgisi

Meis Adası'ndaki Yunan askerleri böyle görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.
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