Göbeklitepe'ye turist ilgisi

Corona virüs salgınının başlaması sonrası önlemlerin sıkılaştığı Şanlıurfada son dönemde, atılan normalleşme adımlarının ardından turizm sezonunda hareketlilik başladı. Salgından dolayı geçtiğimiz yıla oranla kenti ziyaret eden turist sayısında düşüş görüldü. Normalleşme adımlarının ardından turist sayısında yeniden artış yaşanırken, kentteki tarihi mekanlar eski kalabalık günlerine kısmen kavuştu.

Turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanların başında ise Balıklıgöl ile Göbeklitepe geliyor. Balıklıgölü ziyaret eden turistler, balıklara yem atarak, hatıra fotoğrafı çektirip, camileri gezerek, vakit geçirirken, Balıklıgöl'ün ardından Göbeklitepeye geçen turistler, dünyanın bilinen en eski tapınağını inceliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kenti ziyaret eden turist sayısının daha da artması bekleniyor.