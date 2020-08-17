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17.08.2020 - 08:46 |

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, bazıları da Gölcük'ün eşsiz manzarasıyla fotoğraf çekilmeyi tercih etti. Görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Ayrıca tabiat parkındaki gezi araçları da her müşteri bindiğinde dezenfekte edildi. Vatandaşların genellikle tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Gölcük Tabiat Parkında hafta sonu yoğunluğu

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