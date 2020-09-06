Güney Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

27 Nisan 1994 yılında resmi biçimde kabul edilen Güney Afrika bayrağı, 6 renkten oluşuyor. İçerisinde ter yatay şekilde bir Y harfi bulunan bayrakta, kırmızı, beyaz, yeşil, sarı, siyah ve mavi renkler bulunuyor. Mavi renk gökyüzünü, kırmızı ülke için savaşan insanları, siyah renk siyahi Afrika halkını, yeşil ülke topraklarını, beyaz ülkenin beyaz halkını, sarı ise yeraltı kaynaklarını temsil eder.



Güney Afrika Cumhuriyeti Nerededir?



Afrika'nın güney kısmının yarısını kapsayan Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en ucunda yer alır. Güneybatı kısmında Atla Okyanusu, güneyinde Hint Okyanusu, kuzeydoğusunda Mozambik, kuzeybatısında Namibya, kuzeyinde ise Botswana ülkesi yer alır. Güney Afrika ülkesinin topraklarının iç kısmında, Lesotho devleti yer alır.



Güney Afrika Cumhuriyeti Nüfusu Ne Kadar?



Güney Afrika Cumhuriyeti nüfusu 2020 worldometers.info verilerine göre 59.308.690'dır. Güne Afrika ülkesi, dünya nüfus sıralamasında 25. sırada yer alır. Ülkenin yıllık nüfus değişim oranı +%1.28 olarak değişim göstermiştir.



Güney Afrika'nın Başkenti Neresi?



Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesinin başkentleri 3 tanedir. Başkentler, yürütme, yargı ve yasama alanında görev görürler. Yargı alanında başkent Bloemfontein, yasama alanında Cape Town, yürütme alanında ise Pretoria ülkeleridir. Güney Afrika'nın en büyük şehri, 4.5 milyonluk nüfusuyla Johannesburg şehridir. Port Elizabeth, Durban, East London diğer önemli şehirler arasında yer alır. Güney Afrika'nın Para Birimi Ne? Güney Afrika ülkesinde kullanılan para birimi Güney Afrika Randı olarak isimlendirilir. Ülkenin merkez bankası tarafından üretilip dağıtılan para, uluslararası arenada ZAR sembolüyle bilinir. 1 Güney Afrika Randı, 0,41 Türk Lirası'dır.



Güney Afrika'da Resmi Dil Hangisi?



Güney Afrika ülkesinin sadece 1 tane resmi dili bulunuyor. Tam olarak 11 adet resmi dile sahiptir. Bunlar; Afrikanca, İngilizce, Güney Sothoca, Güney Ndebelece, Kuzey Sothoca, Tsongaca, Svatice, Vendaca, Tswanaca, Zuluca, Xhosaca dilleridir. Ülkedeki nüfusun önemli bir kısmı Afrikanca dilini

konuşur. İngilizce ise daha çok elit tabakalarda kullanılan dildir.

Güney Afrika ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?



Güney Afrika ile ülkemiz arasındaki saat farkı toplamda 1 saattir. Türkiye, Güney Afrika ülkesinde 1 saat ileridedir. Türkiye'de saat 20:00 olduğunda, Güney Afrika ülkesinde saatler 19:00 olur.



Güney Afrika Ekonomisi



Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesinde, geçim ekonomisi çok uzun yıllar uygulanmıştır. Bu ekonomi tipinde, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sağlanmak istenmiştir. Günümüz Güney Afrika ise gelişmekte olan ülkeler sıralamasında yer alır. Ülkenin ihracatının büyük kısmını, yer altı madenleri oluşturur. Tarımın ekonomik açıdan çok fayda sağlamadığı Güney Afrika'da, turizm son dönemlerin gelişen alanları arasında yer alır.



Güney Afrika İklimi



Güney Afrika ülkesinde 3 tip iklim görülür. Bunlar Akdeniz iklimi, çöl iklimi ve ılıman iklimdir. Ülke diğer Afrika ülkelerine göre daha serin denilebilir. İklimi daha yumuşak geçer ve rahatsız edici olduğu söylenemez.



Güney Afrika'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Güney Afrika Cumhuriyeti, kış döneminde ziyaret edilirse daha güzel zaman geçirilebilir. Özellikle kış mevsiminin kuru geçmesi ve serin olması bunun ana nedenidir. Güney Afrika'ya Mayıs ile Eylül aylar arasında gidilmesi uygun sayılabilir. Bu aylarda genellikle turizm yoğun olur. Bu nedenle çok daha uygun fiyatlarla konaklama sağlanıp, ülke rahatça keşfedilebilir.