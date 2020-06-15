MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Güney sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
ABONE OL
15.06.2020 - 09:21 |

Güney sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya ve Muğla'daki plajlarda, güzel havayı fırsat bilerek güneşlenip denizde yüzenler yoğunluk oluşturdu.

Güney sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ve nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle kısıtlamaların kaldırıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, plajlarda güneşlenirken, bazıları ise kıyıda yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajlardan denize girdi, güneşlendi.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda tatilciler yoğunluk oluşturdu. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlenenler denizin keyfini çıkardı. Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda çok sayıda kişi denize girdi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu. Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, tatil keyfi yaptı.

Güney sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

 

Parka bulduğu içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim ettiKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde gezerken içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olan çantayı bularak sahibine teslim etti. Çantayı bulduğunda cebinde 1 TL bile olmayan Çıtanak, çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!

Son dakika... İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

KPSS başvuru tarihleri 2020 | KPSS ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri 2020 | KPSS ne zaman?

Sıradaki Haber